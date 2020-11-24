В Чернигове задержали иностранца, который агитировал за "агрессивную войну"

Фото: задержание фигуранта в Чернигове (ssu.gov.ua)

В Чернигове задержали иностранца, который пытался создать ячейку агитаторов агрессивной войны. Он принадлежал к группировке, созданной на территории России.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

По данным следствия, гражданин одной из постсоветских стран, проживавший в Украине, распространял в интернете призывы к противоправным действиям. В частности, на своей странице он публиковал материалы о доминировании так называемой "славянской державы" над другими народами. Также он распространял дискриминационные публикации в отношении одной из нацменшин.

СБУ установила, что он принадлежал к одной из радикальных группировок, которая была создана на территории России. Агитатор занимался поиском единомышленников в регионе для привлечения к пропагандистским мероприятиям.

Во время обысков по месту проживания и в автомобиле фигуранта правоохранители обнаружили компьютерную технику и документы с доказательствами противоправной деятельности, а также огнестрельное оружие без разрешения.

Сейчас решается вопрос по сообщению мужчине о подозрении по статье 436 (пропаганда войны) Уголовного кодекса. Проверяется информация о его сотрудничестве со спецслужбами России.

Ранее сегодня в Харькове задержали боевика так называемой "ЛНР". Он был снайпером террористической организации в 2015-16 годах.

Также сообщалось, что в отношении иностранных граждан, которые воюют на Донбассе на стороне боевиков, открыты уголовные производства. Правоохранители расследуют участие 250 наемников из 31 страны мира.