Житель Черкас хотів заробити на обміні полоненими. Йому загрожує вісім років в'язниці

Житель міста Черкаси хотів заробити 40 тисяч гривень на обміні полоненими. Однак його затримали, справу передали до суду. Йому загрожує до восьми років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Черкаську обласну прокуратуру .

Деталі справи

Чоловік видавав себе за співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, щоб отримати від дружини військового ЗСУ неправомірну вигоду за внесення її чоловіка до обмінного списку військовополонених Збройних сил України.

Фото: Затримання (chk.gp.gov.ua)

За вплив на ухвалення рішення уповноваженою особою Міністерства оборони України обвинувачений отримав 40 тисяч гривень.

Йому загрожує вісім років в'язниці

Чоловіка звинувачують в одержанні неправомірної вигоди за вплив на ухвалення рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави.

У разі доведення вини правопорушнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до восьми років із конфіскацією майна.

Обмін полоненими

Нагадаємо, що 3 січня між Україною та Росією пройшов найбільший обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення. Україні вдалося повернути додому 230 захисників

Цей обмін полоненими пройшов після тривалої паузи. Росія довго блокувала процес обміну.

Зазначимо, що це вже 49-й обмін полоненими з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну та перший у 2024 році. Наразі Україні вдалося повернути додому 2828 захисників.

Сьогодні повідомлялось, що Сили оборони взяли у полон щонайменше 41 російського військового з тимчасово окупованого Криму. Більшість з них, ймовірно, є громадянами України.