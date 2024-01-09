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Житель Черкасс хотел заработать на обмене пленными. Ему грозит восемь лет тюрьмы

Черкассы, Вторник 09 января 2024 15:15
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Житель Черкасс хотел заработать на обмене пленными. Ему грозит восемь лет тюрьмы Архивное фото: Житель Черкасс хотел заработать на обмене пленными (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Житель города Черкассы хотел заработать 40 тысяч гривен на обмене пленными. Однако его задержали, дело передали в суд. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Черкасскую областную прокуратуру.

Детали дела

Мужчина выдавал себя за сотрудника Главного управления разведки Министерства обороны Украины, чтобы получить от жены военного ВСУ неправомерную выгоду за внесение ее мужа в обменный список военнопленных Вооруженных сил Украины.

Фото: Задержание (chk.gp.gov.ua)

За влияние на принятие решения уполномоченным лицом Министерства обороны Украины обвиняемый получил 40 тысяч гривен.

Ему грозит восемь лет тюрьмы

Мужчину обвиняют в получении неправомерной выгоды за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства.

В случае доказательства вины правонарушителю грозит наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет с конфискацией имущества.

Обмен пленными

Напомним, что 3 января между Украиной и Россией прошел самый большой обмен пленными с начала полномасштабного вторжения. Украине удалось вернуть домой 230 защитников

Этот обмен пленными прошел после длительной паузы. Россия долго блокировала процесс обмена.

Отметим, что это уже 49-й обмен пленными с начала полномасштабного вторжения России в Украину и первый в 2024 году. Сейчас Украине удалось вернуть домой 2828 защитников.

Сегодня сообщалось, что Силы обороны взяли в плен по меньшей мере 41 российский военный из временно оккупированного Крыма. Большинство из них, вероятно, граждане Украины.

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Черкассы Вооруженные силы Украины Суд Обмен пленными
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