Жирнов рассказал, как Киев готовится давать отпор российским войскам

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина .

По его словам, силы украинских войск с каждым днем растут, также увеличивается оснащение и вооружение.

Кроме того, вокруг Киева и в столице создали большую группировку войск.

"Построена система оборонительных рубежей, районов и позиций, обустроены различного рода заграждения, включая минно-взрывные, обустроены сюрпризы для тех, кто хочет зайти в город. Создана система огневого поражения, противовоздушной обороны, а также материально-технического обеспечения", - сказал Жирнов.

Также сейчас накоплены запасы боеприпасов, продовольствия, медикаментов, которые обеспечивают ввод долговременной обороны.

К тому же при районных советах города формируют и набирают дополнительные добровольческие отряды территориальной обороны, которые сейчас проходят подготовку и получают задания по обороне Киева.

Как рассказал Жирнов, дополнительная мобилизация не планируется, ведь достаточно людей, которые записываются как добровольцы в ряды сил обороны.

"Можно с уверенностью сказать, что военным командованием приняты все необходимые меры для обороны города", - добавил он.