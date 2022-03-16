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Жирнов рассказал, как Киев готовится давать отпор российским войскам

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Киев, Среда 16 марта 2022 17:18
Жирнов рассказал, как Киев готовится давать отпор российским войскам Николай Жирнов (facebook.com.Дмитрий Шереметьев)
Автор: Татьяна Самарук

Начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов рассказал, как столица собирается давать отпор российским военным.

Об этом он рассказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, силы украинских войск с каждым днем растут, также увеличивается оснащение и вооружение.

Кроме того, вокруг Киева и в столице создали большую группировку войск.

"Построена система оборонительных рубежей, районов и позиций, обустроены различного рода заграждения, включая минно-взрывные, обустроены сюрпризы для тех, кто хочет зайти в город. Создана система огневого поражения, противовоздушной обороны, а также материально-технического обеспечения", - сказал Жирнов.

Также сейчас накоплены запасы боеприпасов, продовольствия, медикаментов, которые обеспечивают ввод долговременной обороны.

К тому же при районных советах города формируют и набирают дополнительные добровольческие отряды территориальной обороны, которые сейчас проходят подготовку и получают задания по обороне Киева.

Как рассказал Жирнов, дополнительная мобилизация не планируется, ведь достаточно людей, которые записываются как добровольцы в ряды сил обороны.

"Можно с уверенностью сказать, что военным командованием приняты все необходимые меры для обороны города", - добавил он.

Ранее мы сообщали, что Жирнов объяснил, почему России не удастся штурмовать Киев.

Также глава военной администрации Киева говорил, что Киев не в осаде и окружения города нет.

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