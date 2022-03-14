ru ua
Пн, 14 марта News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Жирнов объяснил, почему России не удастся штурмовать Киев

Новина українською →
Киев, Понедельник 14 марта 2022 15:55
Жирнов объяснил, почему России не удастся штурмовать Киев Фото: глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов (УКРИНФОРМ)
Автор: Мария Кучерявец

Для того чтобы штурмовать украинскую столицу, требуется чрезвычайно большая группировка войск. Что слишком трудно для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Николая Жирнова в интервью НВ.

"По всем воинским канонам для того, чтобы завладеть Киевом, противник должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения", - сказал Жирнов.

Он пояснил, что силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5-7 раз больше чем у тех, кто обороняется.

"Войска, которые входят во внутреннее кольцо должны штурмовать Киев, а которые входят во внешнее кольцо - должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск. Киев - большой город с обширной инфраструктурой, в котором до войны проживало свыше 4 млн граждан", - отметил Жирнов.

По его словам, сейчас город имеет очень большую группировку войск, поэтому сейчас, чтобы создать группировку враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев.

"К примеру, в период Второй мировой войны, для штурма Берлина понадобилось 2 млн человек и 42 тысяч артиллерийских стволов. Поэтому сейчас создать такую группировку, которая бы штурмовала Киев, чрезвычайно трудно, даже для такой страны, как Россия", - резюмировал Жирнов.

Отметим, глава военной администрации Киева также заверил, что Киев не в осаде и окружения города нет.

Напомним, сегодня в небе над Киевом средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке, в результате чего погиб человек, еще 6 ранены.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Киев Война России против Украины
NEWS
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
19-й день войны России против Украины. Что происходит сейчас: онлайн
DAILY
Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную
Ростислав Шаправскийпервый заместитель главного редактора Хватит ли Украине продуктов питания и когда аграрии начнут посевную