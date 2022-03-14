Жирнов объяснил, почему России не удастся штурмовать Киев

Для того чтобы штурмовать украинскую столицу, требуется чрезвычайно большая группировка войск. Что слишком трудно для России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской городской военной администрации Николая Жирнова в интервью НВ.

"По всем воинским канонам для того, чтобы завладеть Киевом, противник должен создать внутреннее и внешнее кольцо окружения", - сказал Жирнов.

Он пояснил, что силы тех, кто пытается взять Киев, должны быть в 5-7 раз больше чем у тех, кто обороняется.

"Войска, которые входят во внутреннее кольцо должны штурмовать Киев, а которые входят во внешнее кольцо - должны обеспечивать безопасность от деблокирующих войск. Киев - большой город с обширной инфраструктурой, в котором до войны проживало свыше 4 млн граждан", - отметил Жирнов.

По его словам, сейчас город имеет очень большую группировку войск, поэтому сейчас, чтобы создать группировку враг должен собрать все имеющиеся человеческие ресурсы и привезти в Киев.

"К примеру, в период Второй мировой войны, для штурма Берлина понадобилось 2 млн человек и 42 тысяч артиллерийских стволов. Поэтому сейчас создать такую группировку, которая бы штурмовала Киев, чрезвычайно трудно, даже для такой страны, как Россия", - резюмировал Жирнов.

Отметим, глава военной администрации Киева также заверил, что Киев не в осаде и окружения города нет.

Напомним, сегодня в небе над Киевом средства противовоздушной обороны сбили российскую крылатую ракету. Обломки упали на дом на Куреневке, в результате чего погиб человек, еще 6 ранены.

Россия вторглась в Украину 24 февраля. О том, что происходит прямо сейчас, читайте в текстовом онлайне РБК-Украина.

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