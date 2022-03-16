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Жирнов о ПВО столицы: это важная составляющая, сегодня самолеты над Киевом уже не летают

Фото: глава Киевской городской военной администрации Николай Жирнов (nv.ua)
Автор: Ульяна Безпалько, Наталья Юрченко

Начальник Киевской городской военной администрации Николай Жирнов рассказал о системе противовоздушной обороны в столице. По его словам, с начала войны ПВО Киева окрепла и активно обезвреживает атаки врага.

Об этом он сообщил в интервью РБК-Украина.

По словам Жирнова, ПВО является одной из важнейших составляющих обороны столицы Украины. Сейчас на вооружении украинские военные имеют отечественные и зарубежные средства.

"Система противовоздушной обороны - это одна из важных составляющих построения обороны Киева. В настоящее время определены силы и средства, выполняющие задачи. Согласно замыслу руководителя обороны, для них определены огневые позиции. С каждым днем увеличивается количество как личного состава, который выполняет данные задачи, так и вооружения. Это как отечественные образцы, так и зарубежные, которые мы получили как материально-техническую помощь", - заявил Жирнов.

Кроме того, глава Киевской ГВА добавил, что украинским защитникам удается удерживать оборону столицы и сбивать вражескую авиацию и ракеты.

"Это можно видеть по тому, сколько уничтожено российских ракет и авиации. Поэтому сегодня самолеты над Киевом уже не летают. Они знают, что их ждет разгром со всех улиц и кварталов", - добавил Жирнов.

Напомним, Николай Жирнов объяснил, для чего в Киеве был введен двухсуточный комендантский час. По его словам, это поможет опередить провокации готовят вражеские ДРГ.

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