"Жирне" місце. Партизани розвідали важливу базу РФ для оборони Криму

"Агент провів розвідку військової бази на Фіоленті. На території бази розташований 25-й береговий мобільний ракетний дивізіон, який відповідає за безпеку узбережжя за допомогою ракетних систем", - йдеться у повідомленні.

Як зазначають партизани, на об'єкті розгорнуті системи ППО С-300, які забезпечують протиповітряну оборону та здатні виявляти та відстежувати загрози на значних відстанях.

"Також функціонує 26-й морський радіотехнічний батальйон, який займається радіолокаційним спостереженням та виявленням цілей. Злагоджена взаємодія цих підрозділів формує комплексну систему оборони Криму", - додають в "АТЕШ".