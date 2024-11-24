"Жирное" место. Партизаны разведали важную базу РФ для обороны Крыма

"Агент провел разведку военной базы на Фиоленте. На территории базы расположен 25-й береговой мобильный ракетный дивизион, который отвечает за безопасность побережья с помощью ракетных систем", - говорится в сообщении.

Как отмечают партизаны, на объекте развернуты системы ПВО С-300, обеспечивающие противовоздушную оборону и способные обнаруживать и отслеживать угрозы на значительных расстояниях.

"Также функционирует 26-й морской радиотехнический батальон, занимающийся радиолокационным наблюдением и выявлением целей. Слаженное взаимодействие этих подразделений формирует комплексную систему обороны Крыма", - добавляют в "АТЕШ".

