Жінок у ЗСУ захищатимуть краще: прийнятий законопроєкт передбачає нові правила дисципліни

За її словами, йдеться про законопроєкт №13037 "Про внесення змін до Дисциплінарного статуту Збройних Сил України та Статуту внутрішньої служби ЗСУ щодо вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням". Він передбачає вдосконалення механізмів забезпечення військової дисципліни, запобігання і протидії проявам дискримінації та сексуальним домаганням.

Шуляк підкреслила – потреба у ньому була надзвичайно висока, оскільки попри те, що кількість жінок у ЗСУ складає майже 60 тисяч осіб, непоодинокі випадки, коли вони стикаються з упередженнями чи замовчаним насильством.

"За словами громадських та правозахисних організацій, які фіксують звернення на гарячу лінію про випадки сексуального насилля, кількість таких звернень збільшилася. Так, за результатами опитування правозахисної організації "МаршЖінок" з 46 жінок в ЗСУ лише 12 повідомили б про те, що стали свідками вчинення насилля. Серед іншого, жінки бояться засудження і нав'язування ролі "сама винна", - констатувала Шуляк.

Саме тому, наголосила вона, було розроблено законопроєкт №13037, який вносить важливі зміни до Дисциплінарного статуту та Статуту внутрішньої служби ЗСУ. До змін, які він запроваджує, відносяться, зокрема:

Зміни до поняття військової дисципліни, яка після ухвалення законопроєкту означатиме забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, про запобігання та протидії дискримінації;

Закріплення обовʼязку кожного військовослужбовця не допускати негідних дій (вербальних чи невербальних), повʼязаних із вказаною проблемою;

Закріплення обов’язку командирів негайно реагувати на правопорушення такого роду. Зокрема, затримання підлеглого при їх вчиненні;

Запровадження нової підстави для усунення військовослужбовця від виконання службових обовʼязків у разі цих правопорушень;

Зміни до механізму призначення командиром службового розслідування і його проведення;

Зміни до складу комісії, яка проводить службове розслідування щодо таких випадків. Крім психолога органу військового управління у таких комісіях обовʼязково має бути представник уповноваженого підрозділу або посадова особа з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок;

Запровадження додаткові гарантії для військовослужбовців, які повідомили про можливі факти таких правопорушень. Військовослужбовець, який повідомив про подібні правопорушення, не може бути притягнутим до дисциплінарної відповідальності у звʼязку з таким повідомленням або підданий іншим негативним заходам впливу або загрозі таких заходів впливу, а також не може бути звільнений чи змушений до звільнення зі служби.

"Важливо, що законопроєкт закріплює обовʼязок військовослужбовця, якому стало відомо про факти, повідомляти про такі обставини представника уповноваженого підрозділу або посадовій особі з питань забезпечення рівних прав та можливостей жінок. А командир своєю чергою має діяти негайно. У випадку насильства чи спроби його вчинення – негайне втручання і, за потреби, затримання винного. Якщо бездіяльність командира чи військового призвела до насильства – це буде підставою для відсторонення", - резюмувала Шуляк.