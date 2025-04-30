Женщин в ВСУ будут защищать лучше: принятый законопроект предусматривает новые правила дисциплины

По ее словам, речь идет о законопроекте №13037 "О внесении изменений в Дисциплинарный устав Вооруженных Сил Украины и Устав внутренней службы ВСУ по совершенствованию механизмов обеспечения воинской дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальным домогательствам". Он предусматривает совершенствование механизмов обеспечения воинской дисциплины, предотвращения и противодействия проявлениям дискриминации и сексуальным домогательствам.

Шуляк подчеркнула - потребность в нем была чрезвычайно высока, поскольку несмотря на то, что количество женщин в ВСУ составляет почти 60 тысяч человек, нередки случаи, когда они сталкиваются с предубеждениями или замалчиваемым насилием.

"По словам общественных и правозащитных организаций, которые фиксируют обращения на горячую линию о случаях сексуального насилия, количество таких обращений увеличилось. Так, по результатам опроса правозащитной организации "МаршЖинок" из 46 женщин в ВСУ только 12 сообщили бы о том, что стали свидетелями совершения насилия. Среди прочего, женщины боятся осуждения и навязывания роли "сама виновата", - констатировала Шуляк.

Именно поэтому, подчеркнула она, был разработан законопроект №13037, который вносит важные изменения в Дисциплинарный устав и Устав внутренней службы ВСУ. К изменениям, которые он вводит, относятся, в частности:

Изменения в понятие воинской дисциплины, которая после принятия законопроекта будет означать обеспечение равных прав и возможностей женщин и мужчин, о предотвращении и противодействии дискриминации;

Закрепление обязанности каждого военнослужащего не допускать недостойных действий (вербальных или невербальных), связанных с указанной проблемой;

Закрепление обязанности командиров немедленно реагировать на правонарушения такого рода. В частности, задержание подчиненного при их совершении;

Введение нового основания для отстранения военнослужащего от выполнения служебных обязанностей в случае этих правонарушений;

Изменения в механизм назначения командиром служебного расследования и его проведения;

Изменения в состав комиссии, которая проводит служебное расследование по таким случаям. Кроме психолога органа военного управления в таких комиссиях обязательно должен быть представитель уполномоченного подразделения или должностное лицо по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин;

Введение дополнительных гарантий для военнослужащих, которые сообщили о возможных фактах таких правонарушений. Военнослужащий, который сообщил о подобных правонарушениях, не может быть привлечен к дисциплинарной ответственности в связи с таким сообщением или подвергнут другим негативным мерам воздействия или угрозе таких мер воздействия, а также не может быть уволен или принужден к увольнению со службы.

"Важно, что законопроект закрепляет обязанность военнослужащего, которому стало известно о фактах, сообщать о таких обстоятельствах представителю уполномоченного подразделения или должностному лицу по вопросам обеспечения равных прав и возможностей женщин. А командир в свою очередь должен действовать немедленно. В случае насилия или попытки его совершения - немедленное вмешательство и, при необходимости, задержание виновного. Если бездействие командира или военного привело к насилию - это будет основанием для отстранения", - резюмировала Шуляк.