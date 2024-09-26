Жінок навчатимуть керувати будівельним транспортом: деталі програми

В Україні стартує програма безплатного навчання жінок з управління будівельною технікою. Отримана кваліфікація дасть можливість працювати на підприємствах.

Які умови участі в програмі, РБК-Україна розповідає з посиланням на Міністерство економіки.

В Україні стартує програма Iron Women з перекваліфікації жінок, які хочуть навчитися керувати будівельною технікою. Учасниці зможуть пройти безплатне навчання на операторок екскаватора та фронтального навантажувача.

"Щоб покращити ситуацію на ринку праці, допомогти жінкам опанувати більш затребувану професію та підвищити свою конкурентоздатність, ми запровадили низку програм з перекваліфікації та навчання", - розповіла заступниця міністра економіки України Тетяна Бережна.

Це дасть можливість тисячам українок опанувати нову спеціальність, яка є більш актуальною на сьогодні, або підвищити свій професійний рівень.

Теоретична частина навчання відбуватиметься онлайн. Практична – на техніці Volvo Construction Equipment, серед якої перший в Україні електричний колісний навантажувач.

Навчання завершиться професійною атестацією на отримання кваліфікації "машиніст екскаватора 5 розряду" та "водій навантажувача 4 розряду". Отримана кваліфікація передбачає роботу на підприємствах без права виїзду на дороги загального користування, зазначають у відомстві.

Пройти навчання можуть жінки від 18 років, які мають дійсне водійське посвідчення будь-якої категорії та досвід водіння. Навчання, проживання та харчування покриваються коштом проекту Reskilling Ukraine.

Заявки приймаються до 6 жовтня. Подати заявку на участь в програмі можна за посиланням.