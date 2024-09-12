Українські компанії наймають жінок та підлітків через нестачу робочої сили, - Reuters

Оскільки війна з Росією скорочують робочу силу, підприємства намагаються покрити гостру нестачу кадрів. Вони наймають більше жінок на традиційно чоловічі посади та звертаючись до підлітків, студентів та працівників старшого віку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Аналітики заявляють, що оскільки мільйони людей, переважно жінки та діти, втекли від війни за кордон, а десятки тисяч чоловіків були мобілізовані в армію, криза робочих місць може поставити під загрозу економічне зростання та повоєнне відновлення.

За даними Національного банку України, з моменту вторгнення Росії у лютому 2022 року Україна втратила понад чверть своєї робочої сили, йдеться у публікації Reuters.

За даними опитування, проведеного Міністерством економіки серед понад 3000 компаній, майже 60% підприємств заявили, що їхньою головною проблемою є пошук кваліфікованих працівників.

"Ситуація справді критична", - заявила Тетяна Петрук, директор зі сталого розвитку металургійної компанії "Метінвест", одного з найбільших роботодавців України з чисельністю персоналу близько 45 000 осіб. На підприємстві відкрито близько 4000 вакансій.

Агентство Reuters поговорило з представниками дев'яти українських компаній, від великих промислових фірм до роздрібних груп та дрібних приватних підприємців. Всі вони заявили, що нестача персоналу та зростаюча невідповідність навичок є великими проблемами.

Компанії заявили, що вони змінюють методи підбору персоналу та ведення бізнесу, автоматизують роботу, проводять ротацію існуючого персоналу та розширюють посадові інструкції, наймають пенсіонерів та пропонують більше пільг, особливо молодим працівникам.

Їм також довелося підвищити заробітну платню. Середня місячна заробітна плата зараз становить близько 20 000 гривень порівняно із приблизно 14 500 гривень рік тому.

"Спостерігається помітний відхід від гендерних та вікових упереджень при відборі кандидатів, оскільки роботодавці коригують критерії для залучення необхідних співробітників, - заявили у Київській школі економіки. - Ця тенденція поширюється і на бізнес, де частка жінок-підприємців суттєво зростає".

Більше жінок

Центральний банк заявив, що галузі, в яких переважають чоловіки, найбільше страждають від нестачі кадрів.

Будівельний сектор, транспорт, гірничодобувна промисловість та інші постраждали через військову мобілізацію віком від 25 до 60 років. Щоб економіка продовжувала працювати, уряд надає критично важливим компаніям повну чи часткову відстрочку.

У секторах енергетики та виробництва зброї 100% працівників мають право на відстрочку від призову. У деяких секторах компанії можуть бронювати 50% чоловіків. Але процес отримання відстрочки довгий та складний.

За словами представників деяких підприємств, цього року уряд посилив правила мобілізації, і кількість чоловіків, які надають перевагу неформальній зайнятості, яка дозволяє їм не реєструватися, зросла.

У сільськогосподарській південній Миколаївській області жінок готують до трактористів. Жінки також дедалі частіше працюють водіями трамваїв та вантажівок, шахтарями, охоронцями та складськими робітниками, кажуть компанії.

"Ми пропонуємо навчання та роботу жінкам з мінімальним досвідом роботи", - каже Любов Українець, директор з персоналу компанії "Сільпо", що входить до Fozzy Group.

У компанії працюють шість жінок-водіїв вантажівок, і компанія дедалі активніше набирає жінок на інші посади, де раніше переважали чоловіки, включаючи вантажників, обробників м'яса, пакувальників та охоронців.

Частка жінок-співробітників зростає у таких галузях, як виробництво сталі. Петрук сказав, що жінки-співробітники становлять близько 30-35% робочої сили Метінвесту, і тепер компанія наймає жінок на деякі підземні роботи.

Молоді люди

Компанії та економісти очікують, що проблеми на ринку праці збережуться. Роботодавці звертають увагу на молодь, пропонуючи навчання, досвід роботи та цільові пакети пільг.

"Сільпо" найактивніше наймає підлітків на початкові посади в супермаркетах та запустило спеціалізовану програму стажувань для студентів.

Оператор мобільного зв'язку Vodafone переробив свою молодіжну програму, надавши можливість приблизно 50 підліткам у 12 містах здобути свій перший досвід роботи.

"Ми хочемо запропонувати цій молодій аудиторії перший повноцінний досвід офіційної роботи. Ще одна мета - сформувати кадровий резерв", - сказала Ілона Волошина з Vodafone Retail.

Уряд та закордонні партнери запустили кілька програм, які допомагають українцям перекваліфікуватися.

"Ми надаємо можливість кожній людині за рахунок держави здобути нову професію, затребувану на ринку праці, або підвищити свій професійний рівень", - зазначила заступник міністра економіки Тетяна Бережна.

Як повідомляло РБК-Україна, Зарплати в Україні продовжують зростати під впливом нестачі кваліфікованих працівників. Зарплата у доларах у другому кварталі 2024 року досягла 526 доларів та перевищила довоєнний рівень.