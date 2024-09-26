Женщин будут обучать управлять строительным транспортом: детали программы

В Украине стартует программа бесплатного обучения женщин по управлению строительной техникой. Полученная квалификация позволит работать на предприятиях.

Какие условия участия в программе, РБК-Украина рассказывает со ссылкой на Министерство экономики.

В Украине стартует программа Iron Women по переквалификации женщин, желающих научиться управлять строительной техникой. Участницы смогут пройти бесплатное обучение на операторов экскаватора и фронтального погрузчика.

"Чтобы улучшить ситуацию на рынке труда, помочь женщинам овладеть более востребованной профессией и повысить свою конкурентоспособность, мы ввели ряд программ по переквалификации и обучению", - рассказала заместитель министра экономики Украины Татьяна Бережная.

Это позволит тысячам украинок овладеть новой специальностью, которая более актуальна на сегодня, или повысить свой профессиональный уровень.

Теоретическая часть обучения будет проходить онлайн. Практическая – на технике Volvo Construction Equipment, среди которой первый в Украине электрический колесный погрузчик.

Учеба завершится профессиональной аттестацией на получение квалификации "машинист экскаватора 5 разряда" и "водитель погрузчика 4 разряда". Полученная квалификация предусматривает работу на предприятиях без права выезда на дороги общего использования, отмечают в ведомстве.

Пройти обучение могут женщины от 18 лет, имеющие действительное водительское удостоверение любой категории и опыт вождения. Обучение, проживание и питание покрываются за счет проекта Reskilling Ukraine.

Заявки принимаются до 6 октября. Подать заявку на участие в программе можно по ссылке.