У Києві та ще 7 областях жінки можуть освоїти незвичну професію: про що мова

В Україні розпочалася реєстрація на безплатне навчання жінок, які хочуть стати водійками автобусів. Після завершення програми учасниці отримають роботу.

Долучитись до проекту можуть жінки із Києва та семи областей, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство відновлення.

Які умови участі у програмі навчання для жінок

В Україні відкрита реєстрація на участь у проекті "Розширення професійного потенціалу жінок у сфері пасажирських перевезень". Це програма навчання жінок, які хочуть стати водійками автобусів.

"Лише в регіонах сьогодні потрібно понад 6 тисяч водіїв автобусів на внутрішніх маршрутах. Тому одним із завдань держави є створення доступних умов для перенавчання та опанування нових навичок, зокрема серед жінок.", – зазначив заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач.

У сфері громадського транспорту в світі працюють близько 19% водійок. В Україні цей показник - менше 1%, за винятком електротранспорту.

Долучитись до пілотного проекту можуть жінки віком від 21 до 65 років, які надалі планують працевлаштуватися водійками автобуса. Учасницями можуть стати ті, хто проживає в Україні (у місті Київ, Київській, Дніпропетровській, Запорізькій, Львівській, Полтавській, Чернігівській та Миколаївській областях). Серед вимог – мати водійське посвідчення (категорії "B", "C", "CE", "D1") та досвід водіння понад 3 роки. Передбачено навчання для 100 жінок.

Учасниці проекту пройдуть перепідготовку, щоб їхні навички відповідали вимогам реформування пасажирського транспорту в Україні та міжнародним стандартам.

Як подати заявку на навчання

Для участі у відборі необхідно заповнити анкету на сайті she-drives.com.ua до 1 жовтня. Основні кроки такі:

Підтвердити достовірність вказаної в анкеті інформації на запит команди проекту: надіслати копії документів, які ідентифікують особу, засвідчують стаж водіння понад 3 роки, а також водійського посвідчення. Пройти співбесіду. Підписати згоду на працевлаштування водійкою автобуса після закінчення навчання.

Для участі в проекті потрібно мати досвід практичного водіння, можливість навчатися онлайн та офлайн, бажання перекваліфікуватися для подальшого працевлаштування.

Проект реалізують ГО "Фундація інституційного розвитку" за ініціативи Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України спільно зі структурою ООН Жінки в Україні та за фінансової підтримки Швеції.