Жінок без дітей пропонують мобілізувати? У ЦПД відреагували на чутки

На сайті Кабміну з'явилася петиція з пропозицією запровадити обов’язкову мобілізацію для жінок, які не мають дітей. На ініціативу вже відреагували в Центрі протидії дезінформації при РНБО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на електронну петицію №41/010515-26еп .

Суть петиції

Відповідна електронна петиція зареєстрована 10 серпня 2026 року (автор - Русин Станіслав Іванович).

Автор ініціативи пропонує поширити військовий обов’язок на працездатних жінок без дітей (за винятком тих, хто має законні підстави для відстрочки чи за станом здоров'я).

Свою позицію він аргументує Конституцією України та "принципом рівності громадян перед законом і необхідністю справедливого розподілу обов’язків у воєнний час".

Наразі петиція зібрала лише кілька голосів із 25 000 необхідних для розгляду урядом.

Реакція Центру протидії дезінформації

Керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко оперативно спростував чутки щодо можливих змін у законодавстві та закликав не поширювати паніку.

"Ніякої жіночої мобілізації не планується, так само не планується ніяких змін щодо батьків трьох дітей. Досить розганяти дурню", - наголосив Коваленко.

Мобілізація в Україні

Варто нагадати, що примусового призову жінок на військову службу під час воєнного стану в Україні немає. Жінки можуть долучитися до Сил оборони лише добровільно - підписавши контракт або звернувшись через рекрутинг.

На військовому обліку обов'язково мають перебувати лише жінки з медичною або фармацевтичною освітою.