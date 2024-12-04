Жінок братимуть на військовий облік, але є нюанс: деталі законопроєкту Ради

Верховна Рада 3 грудня ухвалила в першому читанні урядовий законопроєкт №12076, який впроваджує нові правила військового обліку для жінок. Документ за основу підтримали 249 народних депутатів.

Які зміни передбачає законопроєкт №12076

Законопроєкт №12076 передбачає внесення змін до частини 11 статті 1 Закону України "Про військовий обов'язок і військову службу", згідно з якою жінки, які відповідають вимогам щодо стану здоров'я та віку і виявили бажання пройти базову військову службу, будуть зараховуватися на військовий облік призовників перед направленням на службу. Після завершення базової військової служби вони ставатимуть на військовий облік як військовозобов'язані.

Також документ пропонує внести зміни до частини 5 статті 10-1 Закону, що стосуються проходження базової військової підготовки. Згідно з проєктом, перед початком практичних занять громадяни України чоловічої статі, а жінки – за бажанням, повинні пройти медичний огляд. Виняток становитимуть курсанти військових навчальних закладів, закладів із специфічними умовами навчання, які готують поліцейських, а також поліцейські, що проходять первинну професійну підготовку.

Медичний огляд проводитиметься відповідно до встановленого порядку, визначеного законом.

Зауваження до законопроєкту

Головне науково-експертне управління Апарату Верховної Ради України висловило низку зауважень до законопроєкту №12076. Серед основних питань – суперечливість змін щодо військового обліку жінок та обов’язкового медичного огляду. Зокрема, експерти наголосили на недоцільності постановки жінок на облік призовників безпосередньо перед початком базової військової служби. Вказується, що це суперечить сутності військового обліку, який оцінює мобілізаційний ресурс країни.

Окрім того, підкреслюється, що військова служба для жінок навіть під час воєнного стану залишається добровільною, а зміни до обліку можуть вплинути на показники мобілізаційної спроможності.

Адвокатка Олена Бірюч вважає, що проходження медичного огляду жінками перед практичними заняттями базової загальновійськової підготовки має бути обов’язковим, як і для чоловіків. Вона наголошує, що відсутність актуальної інформації про стан здоров’я може негативно вплинути на безпеку жінок.

Також адвокатка підкреслила, що відповідно до закону, жінки на військовому обліку можуть бути мобілізовані лише за їхньою добровільною згодою, незалежно від професії чи навичок. Мобілізація без такої згоди не можлива.