Женщин будут брать на военный учет, но есть нюанс: детали законопроекта Рады

Верховная Рада 3 декабря приняла в первом чтении правительственный законопроект №12076, внедряющий новые правила военного учета для женщин. Документ поддержали за основу 249 народных депутатов.

Какие изменения предусматривает законопроект №12076

Законопроект №12076 предусматривает внесение изменений в часть 11 статьи 1 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе", согласно которой женщины, отвечающие требованиям о состоянии здоровья и возрасте и изъявившие желание пройти базовую военную службу, будут засчитываться на военный учет призывников перед направлением на службу. После завершения базовой военной службы они будут становиться на военный учет как военнообязанные.

Также документ предлагает внести изменения в часть 5 статьи 10-1 Закона, касающиеся прохождения базовой военной подготовки. Согласно проекту, перед началом практических занятий граждане Украины мужского пола, а женщины – по желанию, должны пройти медицинское освидетельствование. Исключение составят курсанты военных учебных заведений, заведений со специфическими условиями обучения, которые готовят полицейских, а также проходящие первичную профессиональную подготовку полицейские.

Медицинское освидетельствование будет проводиться в соответствии с установленным порядком, определенным законом.

Замечания к законопроекту

Главное научно-экспертное управление Аппарата Верховной Рады Украины высказало ряд замечаний к законопроекту №12076. Среди основных вопросов – противоречивость изменений военного учета женщин и обязательного медицинского осмотра. В частности, эксперты отметили нецелесообразность постановки женщин на учет призывников непосредственно перед началом базовой военной службы. Указывается, что это противоречит сущности военного учета, оцениваемого мобилизационным ресурсом страны.

Кроме того, подчеркивается, что военная служба для женщин даже во время военного положения остается добровольной, а изменения к учету могут повлиять на показатели мобилизационной способности.

Адвокат Елена Бирюч считает, что прохождение медицинского осмотра женщинами перед практическими занятиями базовой общевойсковой подготовки должно быть обязательным, как и для мужчин. Она отмечает, что отсутствие актуальной информации о состоянии здоровья может негативно повлиять на безопасность женщин.

Также адвокат подчеркнула, что согласно закону, женщины на военном учете могут быть мобилизованы только по их добровольному согласию, независимо от профессии или навыков. Мобилизация без такого согласия невозможна.