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Жіночих купе буде більше. З листопада програму поширять ще на 4 рейси

Фото: з листопада програма розшитись ще на 4 потяги (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

"Укрзалізниця" розширює свій пілотний проект та додає жіночі купе ще в чотири пасажирські рейси.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Аналізуючи попит та відгуки пасажирок, компанія вдвічі збільшила кількість поїздів із жіночими купе.

Зокрема під розширення потрапили такі рейси:

  • №17/18 Харків - Ужгород,
  • №29/30 Київ - Ужгород,
  • №3/4 Запоріжжя - Ужгород,
  • №26/236 Одеса - Рахів

Також "Укрзалізниця" посилює охорону поїздів та впроваджує системи відеонагляду в усіх нових вагонах.

Проект спрямований на підвищення безпеки пасажирок у рейсах та сприяння психологічному комфорту подорожуючих.

Зауважимо, що купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку "Укрзалізниці" з 27 жовтня. Глибина продажу - 20 діб.

Зазначено, що як і раніше, місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.

Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.

Нагадаємо, що з літа 2023 року жіночі купе вже функціонують у чотирьох пасажирських поїздах:

  • №81/82 Київ - Ужгород,
  • №41/42 Дніпро - Трускавець,
  • №75/76 Київ - Кривий Ріг,
  • №15/16 Харків - Ясіня.

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