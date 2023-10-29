Жіночих купе буде більше. З листопада програму поширять ще на 4 рейси

"Укрзалізниця" розширює свій пілотний проект та додає жіночі купе ще в чотири пасажирські рейси.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.
Аналізуючи попит та відгуки пасажирок, компанія вдвічі збільшила кількість поїздів із жіночими купе.
Зокрема під розширення потрапили такі рейси:
Також "Укрзалізниця" посилює охорону поїздів та впроваджує системи відеонагляду в усіх нових вагонах.
Проект спрямований на підвищення безпеки пасажирок у рейсах та сприяння психологічному комфорту подорожуючих.
Зауважимо, що купити квитки у жіночі купе можна буде у застосунку "Укрзалізниці" з 27 жовтня. Глибина продажу - 20 діб.
Зазначено, що як і раніше, місця відповідно маркуватимуться в застосунку, а посадка до таких купе буде відкрита тільки жінкам та дітям до 5 років включно.
Вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.
Нагадаємо, що з літа 2023 року жіночі купе вже функціонують у чотирьох пасажирських поїздах:
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.