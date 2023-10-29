RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Женских купе будет больше. С ноября программу распространят еще на 4 рейса

Фото: с ноября программа расшится еще на 4 поезда (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

"Укрзализныця" расширяет свой пилотный проект и добавляет женские купе еще в четыре пассажирских рейса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины.

Анализируя спрос и отзывы пассажирок, компания вдвое увеличила количество поездов с женскими купе.

В частности, под расширение попали следующие рейсы:

  • №17/18 Харьков - Ужгород,
  • №29/30 Киев – Ужгород,
  • №3/4 Запорожье - Ужгород,
  • №26/236 Одесса - Рахов

Также "Укрзализныця" усиливает охрану поездов и внедряет системы видеонаблюдения во всех новых вагонах.

Проект направлен на повышение безопасности пассажирок в рейсах и содействие психологическому комфорту путешественников.

Отметим, что купить билеты на женские купе можно будет в приложении "Укрзализныци" с 27 октября. Глубина продажи - 20 суток.

Отмечено, что по-прежнему места будут соответственно маркироваться в приложении, а посадка в такие купе будет открыта только женщинам и детям до 5 лет включительно.

Стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда.

Напомним, что с лета 2023 года женские купе уже функционируют в четырех пассажирских поездах:

  • №81/82 Киев - Ужгород,
  • №41/42 Днепр - Трускавец,
  • №75/76 Киев - Кривой Рог,
  • №15/16 Харьков - Ясиня.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

 

Читайте РБК-Украина в Google News
Укрзализныцяжінкижіночі вагони