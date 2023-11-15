Жіночі купе з'явилися вже у восьми пасажирських поїздах: список

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю" .

"Як і обіцяли, відсьогодні вже вісім поїздів "Укрзалізниці" виходять в рейси з жіночими купе", - йдеться в повідомленні.

Жіночі купе вже доступні в таких поїздах:

№81/82 Київ - Ужгород;

№41/42 Дніпро - Трускавець;

№75/76 Київ - Кривий Ріг;

№15/16 Харків - Ясіня;

№17/18 Харків - Ужгород;

№29/30 Київ - Ужгород;

№3/4 Запоріжжя - Ужгород;

№26/236 Одеса - Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).

"Нагадаємо, саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом "Укрзалізниці": NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе - понад 80% на сьогодні", - додали в УЗ.

Жіночі купе

Нагадаємо, що з літа 2023 року жіночі купе функціонують у чотирьох пасажирських поїздах.

У жовтні стало відомо, що "Укрзалізниця" масштабує свій пілотний проект та додає жіночі купе ще в чотири пасажирські поїзди.

Варто зазначити, що вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.