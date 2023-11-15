Жіночі купе з'явилися вже у восьми пасажирських поїздах: список
Відсьогодні, 15 листопада, жіночі купе доступні у восьми пасажирських поїздах "Укрзалізниці".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укрзалізницю".
"Як і обіцяли, відсьогодні вже вісім поїздів "Укрзалізниці" виходять в рейси з жіночими купе", - йдеться в повідомленні.
Жіночі купе вже доступні в таких поїздах:
- №81/82 Київ - Ужгород;
- №41/42 Дніпро - Трускавець;
- №75/76 Київ - Кривий Ріг;
- №15/16 Харків - Ясіня;
- №17/18 Харків - Ужгород;
- №29/30 Київ - Ужгород;
- №3/4 Запоріжжя - Ужгород;
- №26/236 Одеса - Рахів (через ремонт колії на Закарпатті перший рейс з жіночими купе з Одеси 16.11, з Рахова 17.11).
"Нагадаємо, саме пасажирки жіночих купе демонструють найбільший рівень задоволеності сервісом "Укрзалізниці": NPS 83%. Найвищою є й середня населеність жіночих купе - понад 80% на сьогодні", - додали в УЗ.
Жіночі купе
Нагадаємо, що з літа 2023 року жіночі купе функціонують у чотирьох пасажирських поїздах.
У жовтні стало відомо, що "Укрзалізниця" масштабує свій пілотний проект та додає жіночі купе ще в чотири пасажирські поїзди.
Варто зазначити, що вартість проїзду в жіночих купе не відрізняється від стандартної у вагонах аналогічного класу того ж поїзда.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.