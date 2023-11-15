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Женские купе появились уже в восьми пассажирских поездах: список

Украина, Среда 15 ноября 2023 12:26
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Женские купе появились уже в восьми пассажирских поездах: список Фото: женские купе появились уже в восьми пассажирских поездах (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С сегодняшнего дня, 15 ноября, женские купе доступны в восьми пассажирских поездах "Укрзализныци".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укрзализныцю".

"Как и обещали, с сегодняшнего дня уже восемь поездов "Укрзализныци" выходят в рейсы с женскими купе", - говорится в сообщении.

Женские купе уже доступны в таких поездах:

  • №81/82 Киев - Ужгород;
  • №41/42 Днепр - Трускавец;
  • №75/76 Киев - Кривой Рог;
  • №15/16 Харьков - Ясиня;
  • №17/18 Харьков - Ужгород;
  • №29/30 Киев - Ужгород;
  • №3/4 Запорожье - Ужгород;
  • №26/236 Одесса - Рахов (через ремонт пути на Закарпатье первый рейс с женскими купе из Одессы 16.11, из Рахова 17.11).

"Напомним, именно пассажирки женских купе демонстрируют наибольший уровень удовлетворенности сервисом "Укрзализныци": NPS 83%. Самая высокая и средняя населенность женских купе - более 80% на сегодня", - добавили в УЗ.

Женские купе

Напомним, что с лета 2023 года женские купе функционируют в четырех пассажирских поездах.

В октябре стало известно, что "Укрзализныця" масштабирует свой пилотный проект и добавляет женские купе еще в четыре пассажирских поезда.

Следует отметить, что стоимость проезда в женских купе не отличается от стандартной в вагонах аналогичного класса того же поезда.

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