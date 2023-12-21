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Жіноча збірна України змінила склад на прийдешній етап Кубка світу з біатлону

Фото: Ірина Петренко завоювала найбільше очок серед українок (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Тренерський штаб національної команди України з біатлону вирішив провести кадрові зміни перед четвертим етапом Кубка світу 2023/24 у німецькому Обергофі.

Про це заявив старший тренер української збірної Микола Зоц, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне Спорт".

На наступний етап тренери планують взяти 6 біатлоністок. Місце в заявці втратить Анна Кривонос. У рамках змагань в Обергофі відбудуться дві індивідуальні гонки – спринт і переслідування, а також класична естафета.

Компанію Ірині Петренко, Юлії Джимі, Анастасії Меркушиній та Христині Дмитренко натомість складе Любов Кип'яченкова. Останнє місце в заявці наразі залишається вакантним.

"На шосту позицію розглядаємо юніорку – це запасне місце, тут мають люди рости, набиратися досвіду. Блашко чи Кривонос мають стартувати, виступати. Для них більша користь, коли будуть на Кубку IBU", – розповів Зоц.

Результати українських біатлоністок у сезоні 2023/24

Залікові очки впродовж трьох етапів завоювали 5 українок. Найкращий результат – Петренко (102 пункти).

Найвище місце в індивідуальних гонках – 10-те – здобула Анастасія Меркушина. Вона замкнула десятку в гонці переслідування в швейцарському Ленцергайде. Натомість найкращий фініш Кривонос – 40-ва позиція в індивідуальній гонці в Естерсунді.

До слова, хокейна збірна України U-20 програла Словенії очний поєдинок за місце в Дивізіоні IA Мундіалю.

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