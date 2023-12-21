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Женская сборная Украины сменила состав на грядущий этап Кубка мира по биатлону

Фото: Ирина Петренко завоевала больше всего очков среди украинок (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Тренерский штаб национальной команды Украины по биатлону решил провести кадровые изменения перед четвертым этапом Кубка мира 2023/24 в немецком Оберхофе.

Об этом заявил старший тренер украинской сборной Николай Зоц, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспильне Спорт".

На следующий этап тренеры планируют взять 6 биатлонисток. Место в заявке потеряет Анна Кривонос. В рамках соревнований в Оберхофе состоятся две индивидуальные гонки – спринт и преследование, а также классическая эстафета.

Компанию Ирине Петренко, Юлии Джиме, Анастасии Меркушиной и Кристине Дмитренко в свою очередь составит Любовь Кипяченкова. Последнее место в заявке в данный момент остается вакантным.

"На шестую позицию рассматриваем юниорку – это запасное место, здесь люди должны расти, набираться опыта. Блашко или Кривонос должны стартовать, выступать. Для них большая польза, когда будут на Кубке IBU", – рассказал Зоц.

Результаты украинских биатлонисток в сезоне 2023/24

Зачетные очки в течение трех этапов завоевали 5 украинок. Лучший результат – Петренко (102 пункта).

Самое высокое место в индивидуальных гонках – 10-е – оформила Анастасия Меркушина. Она замкнула десятку в гонке преследования в швейцарском Ленцерхайде. Лучший же финиш Кривонос – 40-я позиция в индивидуальной гонке в Эстерсунде.

К слову, хоккейная сборная Украины U-20 проиграла Словении очный поединок за место в Дивизионе IA Мундиаля.

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