Молодіжна збірна України драматично програла вирішальний матч на ЧС-2023

Збірна України U-20 поступилася ровесникам зі Словенії у фінальному турі чемпіонату світу в Дивізіоні IB.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Чемпіонат світу U-20, IB, 5-й тур

Словенія U-20 – Україна U-20 – 5:3 (1:0, 2:3, 2:0)

Шайби: Сітар, 12:17, 51:48, Црнкіч, 20:37, Север, 39:15, Спарі Лебен, 54:33 – Шамардін, 22:10, Сидоренко, 34:15, Г. Сімчук, 38:24

Перед останнім туром "синьо-жовті" та балканці претендували на підвищення в класі, тож переможець матчу отримував усе. Словенська збірна зробила заявку на перемогу двома шайбами поспіль. Спершу Сітар оформив гол після сольного проходу, а в дебюті другого періоду Црнкіч відзначився після виграного вкидання.

Утім, українська команда відповіла трьома шайбами впродовж 20-хвилинки. Для початку розмочив рахунок Шамардін влучним кидком із дистанції. Далі Сидоренко класно кинув під дальню стійку з лівої зони. А Гавриїл Сімчук вдало підставив ключку перед воротами.

Проте, словенці зуміли піднятися з хокейного нокдауну. Ключовою стала шайба на останній хвилині другого періоду. Це Север забив після передачі з-за воріт. А у фінальні 20 хвилин господарі льоду додали ще дві шайби. Сітар оформив дубль після помилки оборони "синьо-жовтих", а Спарі Лебен розібрався з голкіпером у контратаці.

У фінальні хвилини Україна U-20 випустила шостого польового, але відігратися так і не змогла. Закінчився поєдинок масовою сутичкою. Рефері за її підсумками вилучили чотирьох українців і двох словенців. Цифри на табло так і не змінилися, тож у Дивізіон IA піднялася збірна Словенії U-20.