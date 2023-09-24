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Жіноча збірна України втішною перемогою завершила відбір до Олімпійських ігор

Нінбо, Неділя 24 вересня 2023 10:30
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Жіноча збірна України втішною перемогою завершила відбір до Олімпійських ігор Фото: "Синьо-жовті" виграли два матчі поспіль (eurovolley.cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Національна команда України з волейболу здобула піррову перемогу над збірною Мексики в кваліфікації до Олімпіади-2024 у Парижі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Олімпіада-2024, кваліфікація, жінки

Мексика – Україна – 1:3 (12:25, 22:25, 25:22, 19:25)

Після рівного дебюту зустрічі "синьо-жовті" захопили ініціативу. Підопічні Івана Петкова впродовж усього стартового сету збільшували власну перевагу. Зрештою, цифри на табло зупинилися за 13-очкового відриву вітчизняних волейболісток.

Конкурентнішою виявилася друга партія. Зокрема, кілька разів змінювався лідер у рахунку, а до фінального відрізку команди підійшли з нічиєю 18:18. Вирішальний відтинок сету краще вдався збірній України та дозволив закріпити загальну перевагу.

Повернулися до гри мексиканки в третій партії. Вони тримали суперниць на безпечній відстані від середини сету та зуміли дотиснути українок в ендшпілі. Однак, розвинути свій успіх їм не дала збірна України. Так, у четвертій партії рахунок був рівним (17:17), але класна кінцівка від "синьо-жовтих" завершила і сет, і матч.

Ця перемога стала для збірної України другою поспіль у відбірковому турнірі. Однак, успіхи до команди Петкова прийшли надто пізно, коли шанси на завоювання олімпійської ліцензії вже згасли. Як наслідок, "синьо-жовті" фінішували на 6-й сходинці в групі A кваліфікації.

До слова, раніше чоловіча збірна України програла Словенії у чвертьфіналі Євро-2023.

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