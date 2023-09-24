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Женская сборная Украины утешительной победой завершила отбор к Олимпийским играм

Нинбо, Воскресенье 24 сентября 2023 10:30
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Женская сборная Украины утешительной победой завершила отбор к Олимпийским играм Фото: "Сине-желтые" выиграли два матча подряд (eurovolley.cev.eu)
Автор: Антон Федорцив

Национальная команда Украины по волейболу одержала пирровую победу над сборной Мексики в квалификации к Олимпиаде-2024 в Париже.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Олимпиада-2024, квалификация, женщины

Мексика – Украина – 1:3 (12:25, 22:25, 25:22, 19:25)

После равного дебюта встречи "сине-желтые" захватили инициативу. Подопечные Ивана Петкова на протяжении всего стартового сета увеличивали собственное преимущество. В конце концов цифры на табло остановились при 13-очковом отрыве отечественных волейболисток.

Более конкурентной оказалась вторая партия. В частности, несколько раз менялся лидер в счете, а к финальному отрезку команды подошли с ничьей 18:18. Решающий отрезок сета лучше удался сборной Украины и позволил закрепить общее преимущество.

Вернулись в игру мексиканки в третьей партии. Они держали соперниц на безопасном расстоянии от середины сета и сумели дожать украинок в эндшпиле. Однако развить свой успех им не дала сборная Украины. Да, в четвертой партии счет был равным (17:17), но классная концовка от "сине-желтых" завершила и сет, и матч.

Эта победа стала для сборной Украины второй подряд в отборочном турнире. Однако успехи к команде Петкова пришли слишком поздно, когда шансы на завоевание олимпийской лицензии уже угасли. Как следствие, "сине-желтые" финишировали на 6-й строчке в группе A квалификации.

К слову, ранее мужская сборная Украины проиграла Словении в четвертьфинале Евро-2023.

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