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Жіноча збірна України стала віце-чемпіоном Європи з академічного веслування (фото)

Фото: збірна України стала віце-чемпіоном Європи з академічного веслування (freepik.com)
Автор: Каріна Левицька

В угорському Сегеді триває континентальна першість з академічного веслування. У перший день фіналів змагалися 2 українських екіпажі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Українські спортсменки Наталія Довгодько, Катерина Дудченко, Дарина Верхогляд та Анастасія Коженкова вибороли "срібло" у жіночій четвірці парній. "Золото" забрали собі представниці Великої Британії, а "бронза" дісталась екіпажу з Німеччини. 

Попереду на українок очікує участь у заключній олімпійській регаті, де веслувальниці поборються за перепустку до Парижа.

Змагання пройдуть у швейцарській Люцерні впродовж 19-21 травня. 

 

Новини спорту за 27 квітня

Сьогодні, 27 квітня, форвард збірної України Артем Довбик допоміг "Жироні" здолати "Лас-Пальмас" та закріпився в лідерах бомбардирів Іспанії.

Крім того, у 26-му турі української Прем'єр-ліги донецький "Шахтар" із великим рахунком переграв черкаський ЛНЗ.

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