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Женская сборная Украины стала вице-чемпионом Европы по академической гребле (фото)

Фото: сборная Украины стала вице-чемпионом Европы по академической гребле (freepik.com)
Автор: Карина Левицкая

В венгерском Сегеде продолжается континентальное первенство по академической гребле. В первый день финалов соревновались 2 украинских экипажа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.

Украинские спортсменки Наталья Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхосмотр и Анастасия Коженкова завоевали "серебро" в женской четверке парной. "Золото" забрали себе представительницы Великобритании, а "бронза" досталась экипажу из Германии.

Впереди украинок ожидает участие в заключительной олимпийской регате, где греблицы сразятся за пропуск в Париж.

Соревнования пройдут в швейцарской Люцерне 19-21 мая.

 

Новости спорта за 27 апреля

Сегодня, 27 апреля, форвард сборной Украины Артем Довбик помог "Жирони" одолеть "Лас-Пальмас" и закрепился в лидерах бомбардиров Испании.

Кроме того, в 26 туре украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" с большим счетом переиграл черкасский ЛНЗ.

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