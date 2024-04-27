Женская сборная Украины стала вице-чемпионом Европы по академической гребле (фото)

В венгерском Сегеде продолжается континентальное первенство по академической гребле. В первый день финалов соревновались 2 украинских экипажа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Национального олимпийского комитета и национальной олимпийской сборной Украины.
Украинские спортсменки Наталья Довгодько, Екатерина Дудченко, Дарья Верхосмотр и Анастасия Коженкова завоевали "серебро" в женской четверке парной. "Золото" забрали себе представительницы Великобритании, а "бронза" досталась экипажу из Германии.
Впереди украинок ожидает участие в заключительной олимпийской регате, где греблицы сразятся за пропуск в Париж.
Соревнования пройдут в швейцарской Люцерне 19-21 мая.
Сегодня, 27 апреля, форвард сборной Украины Артем Довбик помог "Жирони" одолеть "Лас-Пальмас" и закрепился в лидерах бомбардиров Испании.
Кроме того, в 26 туре украинской Премьер-лиги донецкий "Шахтер" с большим счетом переиграл черкасский ЛНЗ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.