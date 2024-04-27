УПЛ: "Шахтар" розгромив ЛНЗ на виїзді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Україна, Прем'єр-ліга, 26-й тур

ЛНЗ – "Шахтар" – 0:3

Голи: Сікан, 40, Судаков, 63, Егіналдо, 90+2

"Гірники" почали домінувати на полі з перших хвилин. Утім, на завершальній стадії атак підопічним Маріно Пушіча постійного чогось бракувало. Перший справді небезпечний момент виник аж на 33-й хвилині – Зубков віддав під удар Сікану, але той лише розім'яв кіпера.

Черкащани через кілька хвилин гостро відповіли – Ейнел із відскоку пробив повз стійку. Зате "Шахтар" наступним моментом скористався на всі сто. Кевін із лівого флангу виконав навіс на дальню стійку, звідки Сікан головою відправив м'яч у сітку воріт.

Зі стартом другої половини ЛНЗ заграв активніше. Зрівняти рахунок господарі могли вже на 50-й хвилині, коли навіс Рибалки зі штрафного Педрінью зрізав у каркас рамки Різника. А згодом кіпер "гірників" показав усю майстерність, витягнувши з дальнього кута підступний постріл Яшарі.

"Шахтар" вчасно зрозумів, що з командою Олега Дулуба краще не жартувати. Гості додали в пресингу та швидко були винагороджені – Гомес обікрав Рибалку та виклав під удар Судакову. Хавбек "гірників" був точним і подвоїв перевагу лідера першості.

До фінального свистка обидві команди встигли змарнувати ще кілька моментів. Черкащанин Бойко не зміг переграти Різника після передачі Хобленка. Натомість удари Егіналдо, Траоре та Судакова оминули рамку воріт ЛНЗ. Зрештою, добив господарів Егіналдо – бразилець зіграв у стінку з Траоре та встановив остаточний результат.

"Шахтар" залишився лідером чемпіонату України, набравши 61 очко. Донеччани на чотири пункти випереджають київське "Динамо". Тим часом ЛНЗ іде на 7-й сходинці в турнірній таблиці УПЛ (32 очки).