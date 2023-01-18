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Жіноча збірна України оприлюднила склад на чемпіонат Європи з біатлону: хто в обоймі

Фото: Олена Білосюк потрапила до шістки учасниць форуму (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Заявку жіночої збірної України з біатлону на прийдешній чемпіонат Європи оприлюднив тренер команди Олександр Кравченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biathlon.com.ua.

Чемпіонат Європи відбудеться 23-29 січня в швейцарському Ленцергайде. Синьо-жовті кольори там захищатимуть 6 вітчизняних біатлоністок.

Тренерський штаб повезе на європейську першість оптимальний склад. До команди потрапили Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Анна Кривонос, Дар'я Блашко та Любов Кип'яченкова. Усі вони матимуть змогу виступити в індивідуальних гонках, спринтах і гонці переслідування, а також у змішаних естафетах.

Біатлонні чемпіонати Європи проводять із 1994 року. Україна за загальною кількістю завойованих на континентальних форумах нагород замикає топ-3. Різні покоління українських біатлоністів здобули 79 медалей, зокрема і 28 золотих.

Раніше заявку на першість оголосила і чоловіча збірна України. До її лав потрапили 6 біатлоністів. Пропустить чемпіонат лідер команди Дмитро Підручний. Він відновлюється після операції на травмованому коліні.

До слова, напередодні хокейна збірна України здобула першу перемогу на Універсіаді-2023 в Штатах.

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