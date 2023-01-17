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Хокейна збірна України розтрощила Швецію на Універсіаді-2023

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Лейк-Плесід, Вівторок 17 січня 2023 09:51
Хокейна збірна України розтрощила Швецію на Універсіаді-2023 Фото: "Синьо-жовті" закинули 12 шайб скандинавам (lakeplacid2023fisugames.pixieset.com)
Автор: Антон Федорців

Перемогою студентської збірної України з хокею з великим рахунком завершився матч проти збірної Швеції у третьому турі групового етапу Всесвітніх університетських ігор.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Універсіада-2023, група A, 3-й тур

Україна – Швеція – 12:2 (4:2, 3:0, 5:0)

Шайби: М. Сімчук, 02:50, 41:09, Ружніков, 03:30, Бородай, 04:44, Целогородцев, 06:46, 47:02, Кривошапкін, 30:10, Грабовецький, 32:13, Мазур, 32:59, 53:00, Ступак, 55:19, Григор'єв, 56:42 – Ельґстам, 19:11, Е. Ларссон, 19:41

Після двох поразок на старті турніру "синьо-жовті" взялися до справи в дебюті. У перші сім хвилин підопічні Вадима Шахрайчука закинули 4 (!) шайби без відповіді зусиллями Михайла Сімчука, Ружнікова, Бородая і Целогородцева. Інтрига воскресла в кінці періоду, коли українці дозволили Швеції скоротити гандикап удвічі.

Та в роздягальні тренерський штаб збірної України, вочевидь, підібрав правильні слова для вітчизняних "студентів". Надалі таких провалів "синьо-жовті" не допускали. А в середині другої 20-хвилинки провели ударні 180 секунд. Спершу Кривошапкін реалізував більшість, а згодом шайби закинули Грабовецький і Мазур.

Найрезультативнішим для збірної України став фінальний період. "Синьо-жовті" оформили ще 5 шайб. Зокрема, дублі записали до свого активу Сімчук, Целогородцев і Мазур. Зрештою, команда Шахрайчука забила 12 голів, виконавши 60 кидків.

Перемога дозволи Україні піднятися на 3-тє місце в секстеті A Універсіади. "Синьо-жовті" набрали 4 пункти після трьох турів і залишаються серед претендентів на дві путівки в півфінал. Наступний поєдинок – 19 січня проти збірної Японії.

До слова, українська збірна оприлюднила заявку на чемпіонат Європи в чоловічій програмі.

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