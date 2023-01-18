Женская сборная Украины обнародовала состав на чемпионат Европы по биатлону: кто в обойме

Заявку женской сборной Украины по биатлону на чемпионат Европы обнародовал тренер команды Александр Кравченко.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biathlon.com.ua.
Чемпионат Европы состоится 23-29 января в швейцарском Ленцерхайде. Сине-желтые цвета там будут защищать 6 отечественных биатлонисток.
Тренерский штаб повезет на европейское первенство оптимальный состав. В команду попали Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Анна Кривонос, Дарья Блашко и Любовь Кипяченкова. Все они смогут выступить в индивидуальных гонках, спринтах и гонке преследования, а также в смешанных эстафетах.
Биатлонные чемпионаты Европы проходят с 1994 года. Украина по общему количеству завоеванных на континентальных форумах наград замыкает топ-3. Разные поколения украинских биатлонистов выиграли 79 медалей, в том числе и 28 золотых.
Ранее заявку на первенство огласила и мужская сборная Украины. В ее ряды попали 6 биатлонистов. Пропустит чемпионат лидер команды Дмитрий Пидручный. Он восстанавливается после операции на травмированном колене.
К слову, накануне хоккейная сборная Украины одержала первую победу на Универсиаде-2023 в Штатах.
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