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Женская сборная Украины обнародовала состав на чемпионат Европы по биатлону: кто в обойме

Фото: Елена Билосюк попала в шестерку участниц форума (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Заявку женской сборной Украины по биатлону на чемпионат Европы обнародовал тренер команды Александр Кравченко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biathlon.com.ua.

Чемпионат Европы состоится 23-29 января в швейцарском Ленцерхайде. Сине-желтые цвета там будут защищать 6 отечественных биатлонисток.

Тренерский штаб повезет на европейское первенство оптимальный состав. В команду попали Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Анна Кривонос, Дарья Блашко и Любовь Кипяченкова. Все они смогут выступить в индивидуальных гонках, спринтах и гонке преследования, а также в смешанных эстафетах.

Биатлонные чемпионаты Европы проходят с 1994 года. Украина по общему количеству завоеванных на континентальных форумах наград замыкает топ-3. Разные поколения украинских биатлонистов выиграли 79 медалей, в том числе и 28 золотых.

Ранее заявку на первенство огласила и мужская сборная Украины. В ее ряды попали 6 биатлонистов. Пропустит чемпионат лидер команды Дмитрий Пидручный. Он восстанавливается после операции на травмированном колене.

К слову, накануне хоккейная сборная Украины одержала первую победу на Универсиаде-2023 в Штатах.

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