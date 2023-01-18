ua ru
Ср, 18 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Жіноча збірна України оприлюднила склад на чемпіонат Європи з біатлону: хто в обоймі

Новость на русском →
Ленцергайде, Середа 18 січня 2023 15:11
Жіноча збірна України оприлюднила склад на чемпіонат Європи з біатлону: хто в обоймі Фото: Олена Білосюк потрапила до шістки учасниць форуму (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Заявку жіночої збірної України з біатлону на прийдешній чемпіонат Європи оприлюднив тренер команди Олександр Кравченко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biathlon.com.ua.

Чемпіонат Європи відбудеться 23-29 січня в швейцарському Ленцергайде. Синьо-жовті кольори там захищатимуть 6 вітчизняних біатлоністок.

Тренерський штаб повезе на європейську першість оптимальний склад. До команди потрапили Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Анна Кривонос, Дар'я Блашко та Любов Кип'яченкова. Усі вони матимуть змогу виступити в індивідуальних гонках, спринтах і гонці переслідування, а також у змішаних естафетах.

Біатлонні чемпіонати Європи проводять із 1994 року. Україна за загальною кількістю завойованих на континентальних форумах нагород замикає топ-3. Різні покоління українських біатлоністів здобули 79 медалей, зокрема і 28 золотих.

Раніше заявку на першість оголосила і чоловіча збірна України. До її лав потрапили 6 біатлоністів. Пропустить чемпіонат лідер команди Дмитро Підручний. Він відновлюється після операції на травмованому коліні.

До слова, напередодні хокейна збірна України здобула першу перемогу на Універсіаді-2023 в Штатах.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збірна України Биатлон Елена Пидгрушная
NEWS
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
Трагедія у Броварах. В авіакатастрофі загинув Монастирський, десятки жертв: всі подробиці
DAILY
Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Газовий шантаж Росії провалився. Які ризики залишаються перед Україною та ЄС