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Жіноча збірна України оновила заявку на чемпіонат Європи з біатлону: хто вибув

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Ленцергайде, Понеділок 23 січня 2023 17:39
Жіноча збірна України оновила заявку на чемпіонат Європи з біатлону: хто вибув Фото: Дар'я Блашко не допоможе збірній України в Швейцарії (Facebook/Біатлон України)
Автор: Антон Федорців

Склад української команди на біатлонну першість Європи в жіночій програмі зазнав змін. У швейцарському Ленцергайде змагатимуться 5 українок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Biathlon.com.ua.

Чемпіонат Європи пропустить Дар'я Блашко. 26-річна уродженка Білорусі захворіла та не готова до участі в змаганнях.

Квота збірної України – 6 спортсменок. Однак, оперативно замінити Блашко тренерський штаб національної команди не зможе. Найближчий резерв збірної після етапу Кубка IBU в словенській Поклюці повернувся до України. Зараз біатлоністи не тренуються повноцінно через відсутність снігу.

Як наслідок, синьо-жовті барви на континетальній першості захищатимуть Юлія Джима, Анастасія Меркушина, Олена Білосюк, Анна Кривонос і Любов Кип'яченкова. Остання – дебютантка таких форумів. Усі вони матимуть змогу виступити в індивідуальних гонках, спринтах і гонці переслідування, а також у змішаних естафетах.

Раніше заявку на першість оголосила і чоловіча збірна України. До її лав потрапили 6 біатлоністів. Пропустить чемпіонат лідер команди Дмитро Підручний. Він відновлюється після операції на травмованому коліні.

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