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Женская сборная Украины обновила заявку на чемпионат Европы по биатлону: кто выбыл

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Ленцерхайде, Понедельник 23 января 2023 17:39
Женская сборная Украины обновила заявку на чемпионат Европы по биатлону: кто выбыл Фото: Дарья Блашко не поможет национальной команде Украины в Швейцарии (Facebook/Біатлон України)
Автор: Антон Федорцив

Композиция украинской команды для европейского чемпионата Биатлона в женской программе изменилась. 5 украинских женщин будут соревноваться в швейцарском Ленцерхайде.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Biathlon.com.ua.

Чемпионат Европы пропустит Дарья Блашко. 26-летняя уроженка Беларуси заболела и не готова участвовать в соревнованиях.

Квота национальной команды Украины – 6 спортсменов. Однако оперативно заменить Блашко тренерский штаб национальной команды не сможет. Ближайший резерв сборной после этапа Кубка IBU в словенской Поклюке вернулся в Украину. Сейчас биатлонисты не тренируются полноценно из-за отсутствия снега.

Как следствие, сине-желтые цвета на континетальном первенстве будут защищать Юлия Джима, Анастасия Меркушина, Елена Билосюк, Анна Кривонос и Любовь Кипяченкова. Последняя – дебютантка подобных форумов. Все они смогут выступить в индивидуальных гонках, спринтах и гонке преследования, а также в смешанных эстафетах.

Ранее заявку на первенство огласила и мужская сборная Украины. В ее ряды попали 6 биатлонистов. Пропустит чемпионат лидер команды Дмитрий Пидручный. Он восстанавливается после операции на травмированном колене.

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