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Жіноча збірна України з боротьби бойкотуватиме турнір у Будапешті: відома причина

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Будапешт, Середа 12 липня 2023 12:38
Жіноча збірна України з боротьби бойкотуватиме турнір у Будапешті: відома причина Фото: Українські борчині пропустять престижний турнір (facebook.com/ukrwrestling)
Автор: Антон Федорців

Українські борчині вимушено пропустять міжнародний рейтинговий турнір у столиці Угорщини через допуск російських спортсменок.

Про це заявив президент Асоціації спортивної боротьби України Юрій Копитко, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kamp-Sport.

Жіноча команда не поїде на змагання в Будапешті. Міжнародний рейтинговий турнір проходитиме 13-16 липня.

Українки ще кілька днів тому планували брати участь у змаганнях. Проте, коли в заявці на турнір з'явилися представниці країни-агресорки, то асоціація вирішила відкликати вітчизняних атлеток. Натомість чоловіча команда змагатиметься в Будапешті, оскільки росіян і білорусів не допустили.

Представників РФ і Білорусі почали повертати до змагань навесні. Наприкінці березня виконком МОК закликав допустити тамтешніх спортсменів до міжнародних турнірів у статусі нейтральних. Серед вимог до участі – відсутність зв'язків із армією чи спецслужбами обох країн.

Раніше Мінмолодьспорту оприлюднило наказ про заборону збірним України змагатися разом із атлетами з РФ і Білорусі. Обмеження стосувалися олімпійських, неолімпійських і паралімпійських видів спорту. Федерації були зобов'язані відкликати українців із турнірів, якщо там будуть білоруські чи російські спортсмени.

Згодом міністерство змінило рішення щодо участі українців у змаганнях з росіянами. Відтепер у наказі замість "заборони" вказано "не відряджати" українські делегації на змагання з російськими та білоруськими спортсменами. Решту пунктів залишили без змін.

До слова, раніше Росію позбавили права на проведення Євро-2026 з гандболу.

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