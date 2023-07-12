Женская сборная Украины по борьбе будет бойкотировать турнир в Будапеште: известна причина

Об этом заявил президент Ассоциации спортивной борьбы Украины Юрий Копытко, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kamp-Sport .

Женская команда не отправится на соревнования в Будапеште. Международный рейтинговый турнир пройдет 13-16 июля.

Украинки еще несколько дней назад планировали участвовать в соревнованиях. Однако когда в заявке на турнир появились представительницы страны-агрессора, то ассоциация решила отозвать отечественных атлеток. Мужская команда будет соревноваться в Будапеште, поскольку россиян и белорусов не допустили.

Представителей РФ и Беларуси начали возвращать к соревнованиям весной. В конце марта исполком МОК призвал допускать тамошних спортсменов в международные турниры в статусе нейтральных. Среди требований к участию – отсутствие связей с армией либо спецслужбами обеих стран.

Ранее Минмолодежьспорта обнародовало приказ о запрете сборным Украины соревноваться вместе с атлетами из РФ и Беларуси. Ограничения касались олимпийских, неолимпийских и паралимпийских видов спорта. Федерации были обязаны отозвать украинцев с турниров, если там будут белорусские или российские спортсмены.

Впоследствии министерство изменило решение об участии украинцев в соревнованиях с россиянами. Теперь в приказе вместо "запрета" указано "не командировать" украинские делегации на соревнования с российскими и белорусскими спортсменами. Остальные пункты оставили без изменений.