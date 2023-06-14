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Жіноча та чоловіча волейбольні збірні України синхронно перемогли в Золотій Євролізі

Фото: "Синьо-жовті" здобули п'ять перемог поспіль (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Упевненими перемогами обидві національні команди України продовжили виступи у волейбольній Золотій Євролізі 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Золота Євроліга-2023, жінки, група C, 5-й тур

Україна – Франція – 3:1 (25:21, 25:17, 17:25, 25:11)

Золота Євроліга-2023, чоловіки, група B, 5-й тур

Україна – Бельгія – 3:0 (25:21, 25:14, 25:13)

Першими на паркет вийшли жінки. "Синьо-жовті" протистояли збірній Франції та зуміли дотиснути опоненток під завісу першого сету. Українки зім'яли суперника після того, як рахунок став рівним (21:21), набравши чотири пункти поспіль.

Далі Україна з Францією обмінялися вдалими відрізками. Спершу 8 очок переваги привезла українська команда, а потім француженки відповіли взаємністю. А от у четвертій партії боротьби не вийшло. Збірна України остаточно захопила ініціативу та завершила вирішальний сет із +14.

Натомість чоловіча збірна розгромила Бельгію. Якщо в першій партії "червоні дракони" ще билися до останнього (21:25), то в двох наступних їхня гра геть розладналася. Тим часом підопічні Угіса Крастіньша впіймали кураж і закрили матч за 67 хвилин.

Українська збірна спочатку виграла з перевагою 11 пунктів. У третьому ж сеті "синьо-жовті" відірвалися на цілих 12 очок. До того, у середині партії українці видали неймовірно домінантний відрізок 7:0 та просто декласували збірну Бельгії, що поки залишиться другою у квартеті B.

Раніше чоловіча збірна України достроково пробилася у Фінал чотирьох Золотої Євроліги-2023. Натомість жіноча команда закріпилася в лідерах групи C. Українки набрали 9 очок після трьох матчів, а француженки та угорки мають лише по три пункти.

До слова, сьогодні збірна України отримала графік матчів у кваліфікації до Олімпіади-2024.

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