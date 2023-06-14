Волейбольна збірна України отримала календар у відборі на Олімпіаду-2024
Графік матчів у кваліфікаційному турнірі з волейболу перед Олімпійськими іграми 2024 року дізналася національна команда України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voleyball World.
Висока позиція "синьо-жовтих" у рейтингу збірних дозволила команді Угіса Крастіньша потрапити у відбір. Наразі збірна йде на 15-й позиції у класифікації Міжнародної федерації волейболу.
Україна потрапила до кваліфікаційної групи, що змагатиметься в Бразилії. Там суперниками "синьо-жовтих" будуть господарі турніру, а також національні команди Куби, Ірану, Італії, Катару, Чехії та Німеччини. Перший матч українці зіграють 1 жовтня.
Вісімка збірних боротиметься за дві путівки на Ігри в Парижі. На Олімпіаді загалом зіграють 12 національних команд. Господарка змагань – Франція – потрапила на турнір автоматично.
Розклад матчів збірної України в кваліфікації до Олімпіади-2024:
- Куба – Україна, 1 жовтня, 02:30
- Іран – Україна, 2 жовтня, 02:30
- Італія – Україна, 3 жовтня, 23:00
- Бразилія – Україна, 5 жовтня, 02:30
- Україна – Катар, 6 жовтня, 23:00
- Україна – Чехія, 7 жовтня, 23:00
- Україна – Німеччина, 8 жовтня, 23:00
До слова, раніше збірна України достроково пробилася у Фінал чотирьох Золотої Євроліги-2023.
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