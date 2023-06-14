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Волейбольна збірна України отримала календар у відборі на Олімпіаду-2024

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Київ, Середа 14 червня 2023 16:00
Волейбольна збірна України отримала календар у відборі на Олімпіаду-2024 Фото: Збірна України перед одним із поєдинків Золотої Євроліги (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Графік матчів у кваліфікаційному турнірі з волейболу перед Олімпійськими іграми 2024 року дізналася національна команда України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Voleyball World.

Висока позиція "синьо-жовтих" у рейтингу збірних дозволила команді Угіса Крастіньша потрапити у відбір. Наразі збірна йде на 15-й позиції у класифікації Міжнародної федерації волейболу.

Україна потрапила до кваліфікаційної групи, що змагатиметься в Бразилії. Там суперниками "синьо-жовтих" будуть господарі турніру, а також національні команди Куби, Ірану, Італії, Катару, Чехії та Німеччини. Перший матч українці зіграють 1 жовтня.

Вісімка збірних боротиметься за дві путівки на Ігри в Парижі. На Олімпіаді загалом зіграють 12 національних команд. Господарка змагань – Франція – потрапила на турнір автоматично.

Розклад матчів збірної України в кваліфікації до Олімпіади-2024:

  • Куба – Україна, 1 жовтня, 02:30
  • Іран – Україна, 2 жовтня, 02:30
  • Італія – Україна, 3 жовтня, 23:00
  • Бразилія – Україна, 5 жовтня, 02:30
  • Україна – Катар, 6 жовтня, 23:00
  • Україна – Чехія, 7 жовтня, 23:00
  • Україна – Німеччина, 8 жовтня, 23:00

До слова, раніше збірна України достроково пробилася у Фінал чотирьох Золотої Євроліги-2023.

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