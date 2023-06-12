Збірна України достроково вийшла до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги волейболу: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку .

Золота Євроліга-2023, група B, 4-й тур

Хорватія – Україна – 0:3 (17:25, 21:25, 22:25)

Українська команда захопила ініціативу фактично зі старту зустрічі. Підопічні Угіса Крастіньша відразу ж окреслили наміри піти у відрив. Щоправда, до середини сету балканці трималися на відстані трьох-чотирьох пунктів. Утім, збірна України додала в кінцівці та "привезла" хорватам 8 очок переваги.

Були "синьо-жовті" попереду і впродовж усього другого сету. Господарі спробували нав'язати конкуренцію в кінцівці партії (18:21), але втриматися в одному з українцями темпі не змогли та знову поступилися. Зате справжніми гойдалками потішив уболівальників третій сет – лідерство кілька разів переходило з рук у руки.

Інтрига досягла піку, коли рахунок востаннє став рівним – 19:19. Та й цього разу збірна України зуміла дотиснути опонентів, дозволивши тим в ендшпілі партії набрати всього три пункти. Найрезультативнішим у поєдинку став діагональний "синьо-жовтих" Василь Тупчій (15 м'ячів).

Завдяки черговій перемозі Україна стала недосяжною для конкурентів за два тури до кінця групового етапу. Хлопці Крастіньша набрали 12 очок і випереджають бельгійців на шість пунктів. Наступний матч – 14 червня якраз проти другої команди квартету B.