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Збірна України достроково вийшла до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги волейболу: відео

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Задар, Понеділок 12 червня 2023 11:00
Збірна України достроково вийшла до Фіналу чотирьох Золотої Євроліги волейболу: відео Фото: Олег Плотницький оформив 10 м'ячів (cev.eu)
Автор: Антон Федорців

Четвертою перемогою поспіль волейбольної національної команди України обернувся черговий матч групового етапу Золотої Євроліги-2023. "Синьо-жовті" завдали поразки збірній Хорватії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Золота Євроліга-2023, група B, 4-й тур

Хорватія – Україна – 0:3 (17:25, 21:25, 22:25)

Українська команда захопила ініціативу фактично зі старту зустрічі. Підопічні Угіса Крастіньша відразу ж окреслили наміри піти у відрив. Щоправда, до середини сету балканці трималися на відстані трьох-чотирьох пунктів. Утім, збірна України додала в кінцівці та "привезла" хорватам 8 очок переваги.

Були "синьо-жовті" попереду і впродовж усього другого сету. Господарі спробували нав'язати конкуренцію в кінцівці партії (18:21), але втриматися в одному з українцями темпі не змогли та знову поступилися. Зате справжніми гойдалками потішив уболівальників третій сет – лідерство кілька разів переходило з рук у руки.

Інтрига досягла піку, коли рахунок востаннє став рівним – 19:19. Та й цього разу збірна України зуміла дотиснути опонентів, дозволивши тим в ендшпілі партії набрати всього три пункти. Найрезультативнішим у поєдинку став діагональний "синьо-жовтих" Василь Тупчій (15 м'ячів).

Завдяки черговій перемозі Україна стала недосяжною для конкурентів за два тури до кінця групового етапу. Хлопці Крастіньша набрали 12 очок і випереджають бельгійців на шість пунктів. Наступний матч – 14 червня якраз проти другої команди квартету B.

До слова, раніше збірна України отримала календар матчів у баскетбольній прекваліфікації Олімпіади.

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