Жінки в транспорті: Україна запускає проєкти для підготовки водійок вантажівок і автобусів
В умовах війни жінки в Україні все частіше освоюють традиційно "чоловічі" професії. Зараз триває активне залучення у транспортну галузь, зокрема шляхом запуску двох важливих проєктів для підготовки водійок вантажівок та автобусів. Ці ініціативи були презентовані під час запуску міжнародної мережі "Жінки у транспорті" (WiT), що відбувся в Стамбулі.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Міністерство розвитку громад та територій України.
Заступник міністра розвитку громад та територій України Сергій Деркач наголосив на важливості цих ініціатив, зазначивши, що вони є відповіддю на кадрову кризу, посилену військовими діями Росії в Україні, особливо в галузях, де традиційно домінували чоловіки. Водночас він підкреслив, що не існує "чоловічих" чи "жіночих" професій, і важливо формувати навички у фахівців, які будуть виконувати відповідну роботу.
Проєкти з підготовки водійок, як частина цих ініціатив, допомагають жінкам отримати нові професійні навички, що сприяє стабільному функціонуванню логістичних ланцюгів, доставці вантажів і перевезенню пасажирів.
Крім того, ключовими завданнями мережі "Жінки в транспорті" є підтримка спільних ініціатив, обмін досвідом, навчання і перекваліфікація жінок, а також просування нормативних змін для навчання жінок у сферах STEM і залучення їх до працевлаштування у транспортному секторі.
До цієї важливої ініціативи долучилися також представники Фундації інституційного розвитку, які реалізують проєкти з підготовки жінок-водійок. В рамках пілотного проєкту "She Drives", що охоплює 11 українських регіонів, вже навчаються майже 70 жінок, і незабаром до цього процесу приєднаються ще 30 учасниць. Проєкт реалізується за підтримки ООН Жінки та фінансової підтримки Швеції.
Подія була організована за підтримки міжнародних організацій, таких як Світовий банк, Європейський інвестиційний банк, Азійський банк розвитку, Німецьке агентство з міжнародного співробітництва (GIZ) та Міжнародний транспортний форум.
Нагадаємо, пілотний проєкт з підготовки та працевлаштування жінок-водійок автобусів розширив своє охоплення на нові регіони. Участь у проєкті можуть взяти жінки з Дніпропетровської, Запорізької, Київської, Львівської, Миколаївської, Одеської, Полтавської, Рівненської, Хмельницької, Чернігівської областей та Києва. Проєкт передбачає не лише отримання водійської категорії "D", але й подальше працевлаштування у сфері пасажирських перевезень.
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