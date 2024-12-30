В Україні запустили незвичний проект для жінок: заявки приймають до 17 січня

Географію пілотного проєкту з підготовки жінок-водійок автобусів розширено: тепер він охоплює 10 областей України та Київ. Проєкт передбачає безоплатне навчання, менторську підтримку та гарантоване працевлаштування для учасниць.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.

Пілотний проєкт з навчання та працевлаштування жінок-водійок автобусів, ініційований Міністерством розвитку громад та територій України, охоплює нові регіони. Тепер відбір учасниць відбуватиметься у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях та місті Київ.

Подання заявок триватиме до 17 січня, і проєкт спрямований не лише на отримання водійської категорії "D", а й на подальше працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень.

Мета проєкту

Як зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, головна ціль ініціативи - створити нові робочі місця для жінок, подолати гендерні стереотипи у транспортній сфері та інтегрувати жінок у професії, які традиційно вважалися "чоловічими".

"Сьогодні в Україні кількість жінок залучених до пасажирських перевезень складає менше 1%, тому наше завдання довести, що у професій немає статі, є навички та вміння, які можна опанувати, якщо є бажання", - наголосив він.

Що передбачає участь у проєкті

Учасниці проєкту отримають:

Безоплатне навчання для здобуття категорії "D";

для здобуття категорії "D"; Гарантоване працевлаштування після завершення курсу;

після завершення курсу; Менторську підтримку для адаптації на новому робочому місці;

для адаптації на новому робочому місці; Навчання за європейськими стандартами, враховуючи реформування пасажирського транспорту в Україні.

Проєкт підтримують 10 компаній-партнерів, серед яких комунальні підприємства та великі транспортні компанії. Вони готові запропонувати випускницям комфортні умови праці та сприяти їхній інтеграції в професійну сферу.

Хто може взяти участь

До участі запрошуються жінки віком від 21 до 65 років, які:

Проживають у вказаних регіонах;

Мають водійське посвідчення категорій "B", "C", "CE" або "D1" та досвід водіння від 3 років;

Готові навчатися онлайн і офлайн;

Мають бажання перекваліфікуватися та працевлаштуватися у сфері пасажирських перевезень.

Як подати заявку

Для участі у відборі необхідно заповнити анкету за посиланням. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою: she.drives.info@gmail.com.

Проєкт реалізується ГО "Фундація інституційного розвитку" у партнерстві зі структурою ООН Жінки та за фінансової підтримки Швеції.