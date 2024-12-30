В Україні запустили незвичний проект для жінок: заявки приймають до 17 січня
Географію пілотного проєкту з підготовки жінок-водійок автобусів розширено: тепер він охоплює 10 областей України та Київ. Проєкт передбачає безоплатне навчання, менторську підтримку та гарантоване працевлаштування для учасниць.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал.
Пілотний проєкт з навчання та працевлаштування жінок-водійок автобусів, ініційований Міністерством розвитку громад та територій України, охоплює нові регіони. Тепер відбір учасниць відбуватиметься у Дніпропетровській, Запорізькій, Київській, Львівській, Миколаївській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Хмельницькій, Чернігівській областях та місті Київ.
Подання заявок триватиме до 17 січня, і проєкт спрямований не лише на отримання водійської категорії "D", а й на подальше працевлаштування жінок у сфері пасажирських перевезень.
Мета проєкту
Як зазначив заступник міністра розвитку громад та територій Сергій Деркач, головна ціль ініціативи - створити нові робочі місця для жінок, подолати гендерні стереотипи у транспортній сфері та інтегрувати жінок у професії, які традиційно вважалися "чоловічими".
"Сьогодні в Україні кількість жінок залучених до пасажирських перевезень складає менше 1%, тому наше завдання довести, що у професій немає статі, є навички та вміння, які можна опанувати, якщо є бажання", - наголосив він.
Що передбачає участь у проєкті
Учасниці проєкту отримають:
- Безоплатне навчання для здобуття категорії "D";
- Гарантоване працевлаштування після завершення курсу;
- Менторську підтримку для адаптації на новому робочому місці;
- Навчання за європейськими стандартами, враховуючи реформування пасажирського транспорту в Україні.
Проєкт підтримують 10 компаній-партнерів, серед яких комунальні підприємства та великі транспортні компанії. Вони готові запропонувати випускницям комфортні умови праці та сприяти їхній інтеграції в професійну сферу.
Хто може взяти участь
До участі запрошуються жінки віком від 21 до 65 років, які:
- Проживають у вказаних регіонах;
- Мають водійське посвідчення категорій "B", "C", "CE" або "D1" та досвід водіння від 3 років;
- Готові навчатися онлайн і офлайн;
- Мають бажання перекваліфікуватися та працевлаштуватися у сфері пасажирських перевезень.
Як подати заявку
Для участі у відборі необхідно заповнити анкету за посиланням. Додаткову інформацію можна отримати за електронною адресою: she.drives.info@gmail.com.
Проєкт реалізується ГО "Фундація інституційного розвитку" у партнерстві зі структурою ООН Жінки та за фінансової підтримки Швеції.
Нагадаємо, що у липні в Україні запустили пілотний проєкт із навчання жінок-водійок автобусів. Таку домовленість погодили Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України та Представництво ООН.