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Женщины в транспорте: Украина запускает проекты для подготовки водителей грузовиков и автобусов

Понедельник 03 февраля 2025 13:51
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Женщины в транспорте: Украина запускает проекты для подготовки водителей грузовиков и автобусов Фото: В Украине обучают водителей грузовиков и автобусов (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

В условиях войны женщины в Украине все чаще осваивают традиционно "мужские" профессии. Сейчас идет активное привлечение в транспортную отрасль, в частности путем запуска двух важных проектов для подготовки водителей грузовиков и автобусов. Эти инициативы были представлены во время запуска международной сети "Женщины в транспорте" (WiT), который состоялся в Стамбуле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство развития общин и территорий Украины.

Заместитель министра развития громад и территорий Украины Сергей Деркач обратил внимание на важность этих инициатив, отметив, что они являются ответом на кадровый кризис, усиленный военными действиями России в Украине, особенно в отраслях, где традиционно доминировали мужчины. В то же время он подчеркнул, что не существует "мужских" или "женских" профессий, и важно формировать навыки у специалистов, которые будут выполнять соответствующую работу.

Проекты по подготовке женщин-водителей, как часть этих инициатив, помогают женщинам получить новые профессиональные навыки, что способствует стабильному функционированию логистических цепей, доставке грузов и перевозке пассажиров.

Кроме того, ключевыми задачами сети "Женщины в транспорте" являются поддержка совместных инициатив, обмен опытом, обучение и переквалификация женщин, а также продвижение нормативных изменений для обучения женщин в сферах STEM и привлечение их к трудоустройству в транспортном секторе.

К этой важной инициативе присоединились также представители Фонда институционального развития, которые реализуют проекты по подготовке женщин-водителей. В рамках пилотного проекта "She Drives", охватывающего 11 украинских регионов, уже обучаются почти 70 женщин, и вскоре к этому процессу присоединятся еще 30 участниц. Проект реализуется при поддержке ООН Женщины и финансовой поддержке Швеции.

Событие было организовано при поддержке международных организаций, таких как Всемирный банк, Европейский инвестиционный банк, Азиатский банк развития, Немецкое агентство по международному сотрудничеству (GIZ) и Международный транспортный форум.

Напомним, пилотный проект по подготовке и трудоустройству женщин-водителей автобусов расширил свой охват на новые регионы. Участие в проекте могут принять женщины из Днепропетровской, Запорожской, Киевской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ровенской, Хмельницкой, Черниговской областей и Киева. Проект предусматривает не только получение водительской категории "D", но и дальнейшее трудоустройство в сфере пассажирских перевозок.

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Женщины Водители
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