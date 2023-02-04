Жінки-чиновники можуть виїжджати за кордон: названо умову

Кабінет міністрів України пояснив, хто з жінок-чиновниць може перетинати державний кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку " Уряд онлайн " в Telegram.

Нещодавно були запроваджені нові правила перетину кордону для держслужбовців та представників органів місцевого самоврядування. Проте жінки-посадовці, що мають неповнолітніх дітей, можуть безперешкодно відвідувати їх за кордоном.

Умови перетину кордону для жінок-чиновниці, які мають дітей до 18 років:

свідоцтво про народження чи завірена його копія, чи інший документ, який засвідчує, що жінка має неповнолітню дитину;

відмітки в базі ДПСУ про перетин українського кордону дитиною чи дітьми;

у разі відсутності відомості про перетин кордону, потрібно мати довідку про перебування дитини чи дітей на консульському обліку в іншій країні;

також перетинати кордон жінка-посадовець може безпосередньо з дитиною чи дітьми.

Жодних інших документів для виїзду жінки-посадовця до дитини за кордон не потрібно.