Женщины-чиновники могут выезжать за границу: названо условие

Фото: женщины-чиновники могут уезжать за границу (GettyImages)

Кабинет министров Украины объяснил, кто из женщин-чиновников может пересекать государственную границу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу "Правительство онлайн" в Telegram.