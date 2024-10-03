Жінкам можуть відмовляти у службі в ЗСУ: юрист пояснив, коли це стається

Коли жінку можуть не взяти в ЗСУ: підстави

Мобілізація жінок в Україні регламентується Конституцією України, Законом України "Про оборону України", Законом України "Про військовий обов’язок і військову службу", Законом України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", а також на іншими відповідними нормативно-правовими актами.

"Стаття 1 (абз.2 ч.12) Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу"встановлює, що жінки виконують військовий обов’язок на рівних засадах із чоловіками. За винятком випадків, передбачених законодавством з питань охорони материнства та дитинства, а також заборони дискримінації за ознакою статі", – каже юрист.

Це включає прийняття на службу в добровільному порядку (за контрактом) та призов на військову службу, проходження військової служби, проходження служби у військовому резерві, виконання військового обов’язку в запасі та дотримання правил військового обліку.

"Отже, жінки можуть приєднатися до війська виключно добровільно, підписавши контракт із ЗСУ. Навіть жінок-медиків не можуть призвати до армії без їхньої згоди. Але є низка підстав, коли жінкам-добровольцям можуть відмовити у підписанні військового контракту", – пояснює Вікторія Онишко.

Серед таких підстав:

у жінки відсутня базова середня освіта (не закінчено повних 9 класів школи);

базова освіта здобута у школі для осіб з психічними розладами;

наявність непогашеної судимості за злочин;

судимості за тяжкі або особливо тяжкі злочини;

наявні певні розлади здоров'я;

підтверджена алко- чи наркозалежність;

наявність трьох дітей;

жінка є матір’ю-одиначкою;

наявність дитини з інвалідністю;

наявність прийомної дитини до 18 років;

необхідність доглядати за чоловіком чи батьками з інвалідністю.

якщо жінка заброньована на роботі.

Також увагу приділяється фізичній підготовці та психологічній стійкості кандидатки на військову службу. Для укладання контракту потрібні не тільки паспорт та ідентифікаційний код. Потрібні також документи про освіту, про відсутність судимості, додаткові медичні довідки.