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Снайпери, оператори БПЛА, медикині: на які посади залучають жінок в армії

Україна, Київ, Четвер 12 вересня 2024 16:11
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Снайпери, оператори БПЛА, медикині: на які посади залучають жінок в армії Фото: Жінки-військовослужбовиці (РБК-Україна)
Автор: Тетяна Веремєєва

Жінки все частіше звертаються до рекрутингових центрів і висловлюють бажання стати до лав ЗСУ.

РБК-Україна розповідає про це із посиланням на інтерв’ю представника Міноборони України з питань рекрутингу Олексія Бежевця АрміяInform.

Він зазначає, що у Сумській області спостерігається активне залучення жінок до лав Збройних сил України. За статистикою, кожне третє звернення до рекрутингових центрів надходить від жінки. Жінки складають третину кандидатів, з якими ведеться робота з підбору посад, і потенціал для їхньої участі в армії є надзвичайно великим.

Попри стереотипи, жінки в армії виконують не лише адміністративні чи допоміжні ролі, такі як кухарі, діловоди або юристи. Вони можуть займати будь-які посади, зокрема й військові спеціальності. Серед популярних напрямків для жінок – снайпери, оператори БПЛА, медикині.

Ще одним регіоном, де велика кількість жінок висловлюють бажання стати до лав ЗСУ є Чернігівщина, зазначають у Міноборони. Велика кількість підрозділів відкриті до рекрутингу жінок на різні посади.

Раніше РБК-Україна розповідало, що за інформацією Міністерства оборони, в Збройних силах України наразі служить майже 70 тисяч жінок, більшість з яких є військовослужбовицями. Понад 10 тисяч жінок-військовослужбовиць зараз виконують бойові завдання безпосередньо на передовій.

Також ми розповідали, що українок можуть призвати до армії лише за добровільною згодою, згідно з оновленим законом про мобілізацію. В законі "Про військовий обов'язок та військову службу" зазначено, що на військовий облік обов'язково мають стати жінки з медичною або фармацевтичною освітою, придатні до служби за станом здоров'я. Жінки з іншими спеціальностями можуть стати на облік добровільно. Призов жінок можливий лише в воєнний час і за добровільною згодою, а гендерна рівність передбачає рівні умови служби для чоловіків і жінок.

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