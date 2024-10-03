Женщинам могут отказывать в службе в ВСУ: юрист объяснил, когда это происходит

Когда женщину могут не взять в ВСУ: основания

Мобилизация женщин в Украине регламентируется Конституцией Украины, Законом Украины "Об обороне Украины", Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе", Законом Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации", а также другими соответствующими нормативно-правовыми актами.

"Статья 1 (абз.2 ч.12) Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе" устанавливает, что женщины выполняют воинскую обязанность на равных началах с мужчинами. За исключением случаев, предусмотренных законодательством по вопросам охраны материнства и детства, а также запрет дискриминации по признаку пола", – говорит юрист.

Это включает принятие на службу в добровольном порядке (по контракту) и призыв на военную службу, прохождение военной службы, прохождение службы в военном резерве, выполнение воинского долга в запасе и соблюдение правил военного учета.

"Итак, женщины могут присоединиться к войску исключительно добровольно, подписав контракт с ВСУ. Даже женщин-медиков не могут призвать в армию без их согласия. Но есть ряд оснований, когда женщинам-добровольцам могут отказать в подписании военного контракта", – объясняет Виктория Онишко.

Среди таких оснований:

у женщины отсутствует базовое среднее образование (не окончены полных 9 классов школы);

базовое образование получено в школе для лиц с психическими расстройствами;

наличие непогашенной судимости за преступление;

судимости за тяжкие или особо тяжкие преступления;

имеющиеся определенные расстройства здоровья;

подтвержденная алко- или наркозависимость;

наличие троих детей;

женщина является матерью-одиночкой;

наличие ребенка с инвалидностью;

наличие приемного ребенка в возрасте до 18 лет;

необходимость ухаживать за мужем или родителями с инвалидностью.

женщина забронирована на работе.

Также внимание уделяется физической подготовке и психологической стойкости кандидата на военную службу.

Для заключения контракта требуются не только паспорт и идентификационный код. Нужны также документы об образовании, отсутствие судимости, дополнительные медицинские справки.