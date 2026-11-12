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Жінкам доплатять до 1 038 гривень до пенсії: кому і як отримати гроші у листопаді

06:30 12.11.2026 Чт
2 хв
aimg Олена Чупровська
Жінкам доплатять до 1 038 гривень до пенсії: кому і як отримати гроші у листопаді Ілюстративне фото: Жінкам нарахують надбавку до пенсії (колаж РБК-Україна)
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Пенсійний фонд виплачує доплату жінкам, які виховали п'ятьох і більше дітей. Гроші самі не надійдуть - спершу треба подати заяву.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України.

Надбавку призначають жінкам, які народили та виховали п'ятьох або більше дітей до шестирічного віку. Її рахують у відсотках від прожиткового мінімуму для непрацездатних людей.

Скільки грошей нарахують

У 2026 році прожитковий мінімум для пенсіонерів становить 2 595 гривень. Саме від нього залежить сума доплати.

За п'ятьох дітей жінці нарахують 35% від цього мінімуму - це 908 гривень щомісяця. За кожну наступну дитину додається ще 1%.

Суми визначає закон “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”. За шістьох дітей доплатять 934 гривні, за сімох - 960 гривень. Матері-героїні з десятьма і більше дітьми отримають максимальні 1 038 гривень.

Ці гроші додають до основної виплати: пенсії за віком, інвалідністю, вислугою років або у зв'язку з втратою годувальника.

Що потрібно зробити

Більшість надбавок в Україні призначають за заявою, тому на рахунок гроші автоматично не надійдуть. Потрібно особисто звернутися до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду.

З собою треба мати заяву та документи, які підтверджують статус багатодітної матері або факт офіційного усиновлення дітей.

Окрім цього, пенсіонерам доплачують за вік. Після 70 років додають 300 гривень, з 75 років - 456 гривень, а після 80 років - 570 гривень.

Повну вікову доплату виплачують, якщо пенсія разом з бонусом не перевищує 10 340 гривень.

Нагадаємо, що українці за кордоном можуть докупити страховий стаж.

Для цього потрібно укласти електронний договір із Пенсійним фондом, а мінімальний внесок за місяць становить 1 902,34 гривні.

Як повідомляло РБК-Україна, пенсіонери мають право на кілька доплат.

Частину з них не нараховують автоматично, а призначають після заяви до Пенсійного фонду.

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