Пенсія може бути більшою: на які доплати мають право пенсіонери в Україні

Деякі пенсіонери мають право на більшу пенсію, але можуть не знати про це. Частину доплат не нараховують автоматично.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Пенсійний фонд України .

Які надбавки існують і скільки доплачують

У Пенсійному фонді назвали вісім підстав, за якими пенсію можуть збільшити. Розмір кількох доплат рахують від прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. У 2026 році він становить 2 595 грн.

Утримання непрацездатних членів сім'ї. Непрацюючим пенсіонерам, які мають на утриманні дітей до 18 років, доплачують 150 грн на одну дитину. Військовим пенсіонерам, які не працюють, надбавка становить 50% прожиткового мінімуму - 1 297,50 грн на кожного непрацездатного члена сім'ї.

Родич, на якого оформлюють надбавку, не повинен отримувати власну пенсію чи державну соціальну допомогу. Якщо в родині кілька пенсіонерів, надбавку призначають лише одному з них - на їхній вибір. Виплату встановлюють з першого числа місяця після подання заяви.

Для оформлення потрібні паспорт, ідентифікаційний код, документи про родинні зв'язки та підтвердження, що людина утримує непрацездатного родича.

Постійний сторонній догляд. Щоб оформити цю надбавку, потрібно звернутися до Пенсійного фонду із заявою та висновком лікаря. Закон не дозволяє одночасно отримувати її і державну соціальну допомогу на догляд.

Почесні донори України. Їм доплачують 10% прожиткового мінімуму на одну особу щомісяця. Статус почесного донора мають люди, які безоплатно здали 40 максимально допустимих доз крові, 60 доз плазми або 40 доз клітин крові.

Гірські населені пункти. Надбавка становить 20% прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Для неї потрібно жити або працювати в гірському населеному пункті щонайменше шість місяців поспіль.

Пенсіонер має оформити посвідчення жителя гірського населеного пункту в органі місцевого самоврядування, а потім подати заяву й документи до Пенсійного фонду. У 2026 році право на цю надбавку отримали також внутрішньо переміщені особи.

Особливі заслуги, реабілітація та статус ветерана війни. Для цих категорій діють окремі правила. Розмір підвищення залежить від статусу та групи інвалідності. Якщо закон не встановлює обмежень, такі доплати можуть виплачуватися разом з іншими надбавками.

Понаднормовий страховий стаж. Доплата становить 1% від розрахованої пенсії, але не більше 25,95 грн за кожен повний рік стажу понад норму. Неповний рік не враховують.

Для пенсій, призначених або перерахованих після 1 жовтня 2011 року, норма - 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок. Якщо пенсію призначили раніше, понаднормовим вважають стаж понад 25 років для чоловіків і 20 років для жінок.

Що потрібно знати про оформлення

Не всі надбавки нараховують автоматично. Деякі з них призначають лише після заяви до Пенсійного фонду.

Одночасно можна отримувати вікову доплату, надбавку за понаднормовий стаж, пенсію за особливі заслуги, підвищення для ветеранів війни та інших пільгових категорій, а також державну доплату до гарантованого мінімуму.

Перед зверненням до Пенсійного фонду варто уточнити умови конкретної надбавки.

Як повідомляло РБК-Україна, деякі пенсіонери можуть отримати надбавку приблизно в 54%, якщо виконують усі умови закону.

Для цього важливі робота після досягнення пенсійного віку та офіційна зарплата.